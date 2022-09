La grande musica jazz torna a Corato con un duo d'eccezione, quello formato dal chitarrista Bebo Ferra e dal bassista Pierluigi Balducci. Profonde affinità elettive legano uno dei massimi chitarristi jazz italiani ed europei al bassista elettrico e acustico, fra i più attivi della scena jazzistica italiana: un incontro a 10 corde, all'insegna del dialogo, dell'interplay, del grande amore per la tradizione del jazz e di una profonda sensibilità europea.L'evento è organizzato dallae gode del patrocinio del Comune di Corato. L'appuntamento è fissato piazza Marconi per le ore 20:30 di martedì 6 settembre, con ingresso libero.è un artista sardo d'origine e milanese di adozione.Da anni si è affermato come uno dei più importanti chitarristi di jazz italiano e la sua lunga militanza nei Devil Quartet di Paolo Fresu l'ha posto definitivamente anche all'attenzione del pubblico internazionale.Ha suonato, registrato e collaborato con tanti altri esponenti di spicco del jazz italiano e internazionale tra i quali: Alex Foster, John Clark, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi , Steve Grossmann, Maria Pia de Vito, Jim Black, Billy Cobham, Peter Bernstein, Joe Lovano, Dedè Ceccarelli, Rita Marcotulli, Franco Ambrosetti, Franco D'Andrea, Mark Nigthingale, George Robert, Emmanuel Bex, Carol Welsman, Danilo Rea, Eddie Martinez, Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Paul Mc Candless, Jaribu Shaid, Paolo Damiani, Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo, John Stowell etc.Ha inciso più di cento dischi, di cui più di venti come leader e co-leader.Numerosi i Paesi in cui si è esibito, oltre all'Italia: USA, Francia, Germania, Australia, Colombia, Yemen, Portorico, Lituania, Israele, Austria, Marocco, Ungheria, Croazia, Polonia, Argentina, Uruguay, Spagna, Libano, Danimarca, Svizzera, Oman, Kuwait, Olanda, Belgio, Nuova Caledonia, Qatar, Macedonia, Bahrein, Norvegia, Svezia, Thailandia, Cina.Attivo anche oltre i confini del jazz, ha scritto musica per film e collaborato con molti esponenti di spicco del teatro italiano in progetti multimediali e discografici, quali Arnoldo Foà, Lella Costa, Angela Finocchiaro, Ivano Marescotti, Claudio Bisio e alcuni esponenti della musica pop quali Ornella Vanoni, Sergio Cammariere e Antonella Ruggero. Inoltre ha avuto modo di registrare come solista con l'Orchestra Della Scala di Milano, musiche di scena scritte e dirette dal maestro Carlo Boccadoro, per il balletto Games.bassista e compositore tra i più attivi della scena jazzistica italiana, è nato a Bari il 3 ottobre 1971. Si è esibito sui palchi di festival e jazzclubs in Italia, in Europa, Asia, Sud America, collaborando con musicisti quali Ernst Reijseger, Robert Bonisolo, Roberto Ottaviano, Luciano Biondini, Gabriele Mirabassi, Javier Girotto, Michele Rabbia, Antonio Tosques, John Taylor, Paul McCandless, etc. Tra i festival dove ha suonato, si ricordano Cracjazz di Cracovia, Gaume Jazz Festival (Belgio), il Teano Jazz Festival, Vicenza Jazz, Padova Jazz Festival, Jarasum (Corea del Sud), Archeojazz di Roma, Jazle di Lecce, Sudtirol Jazz Festival, Musica Sulle Bocche (Santa Teresa di Gallura), Orsara Jazz, Jazz Au Chellah (Rabat), Peperoncino Jazz Festival, Bari in Jazz e Nel Gioco del Jazz (Bari), Open Art Week (Tunisi) e decine di altri. E' stato a lungo attivo con la formazione jazz-tango Nuevo Tango Ensamble, tra le più significative formazioni europee nel suo genere. E' attualmente membro del trio Amori Sospesi, con Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno, trio col quale ha pubblicato due dischi: "Amori Sospesi" (2016) e "Tabacco e caffè" (2021).Come leader e compositore, ha pubblicato a suo nome diversi album; negli anni 2000/2005 ha pubblicato tre dischi da leader con l'etichetta Splasc(h) Records di Peppo Spagnoli. A partire dal 2006 è artista della Dodicilune, che ha prodotto e pubblicato gli ultimi suoi sei dischi da leader o da co-leader, due dei quali in quartetto con John Taylor, Paul McCandless e Michele Rabbia. Ha all'attivo performance live per emittenti radiofoniche quali la nostra Radiotre, l'austriaca ORF, la coreana MBC e la tedesca Bayerischer Rundfunk. Rai Radio Tre lo ha intervistato nel giugno 2017 dedicando al disco "Evansiana" una puntata di RadioTre Suite, mentre le riviste Musica Jazz e Jazzit gli hanno dedicato spesso ampie interviste. I suoi dischi sono stati frequentemente recensiti alla stampa specializzata italiana e estera. Il "Jazzit Award" promosso dalla rivista Jazzit lo include ormai da molti anni nella top ten dei migliori bassisti elettrici italiani di jazz. E' endorser del prestigioso marchio di liuteria italiana Meridian Guitars. Balducci è docente di Basso elettrico e di Tecniche di improvvisazione al Conservatorio "Duni" di Matera