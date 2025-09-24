Torna a Corato la "Festa dell'Unità" del Partito Democratico

Venerdì 26 settembre

Giuseppe Quercia, segretario PD Corato

⁠Nicola Quinto, segretario GD Corato

⁠Corrado De Benedittis, sindaco di Corato

⁠Francesco Boccia, capogruppo PD Senato

⁠Francesco Paolicelli, consigliere regionale PD e presidente Commissione Agricoltura

⁠Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale CIA e presidente CIA Puglia

⁠Oronzo Santoro, direttore AQUASOIL

⁠Gaetano Alessandro Vivaldi, docente di Arboricoltura UNIBA

⁠Tommaso Loiodice, presidente UNAPOL e presidente O.P. A.P. OL Bari

Modera Angelica Curci, responsabile agricoltura PD Puglia

Sabato 27 settembre

Ubaldo Pagano, Deputato PD e capogruppo Commissione Bilancio

⁠Claudia Caputo, Segretaria GD Puglia

⁠Felice Addario, Assessore Politiche Sociali di Corato

⁠Vito Peragine, Docente di Economia Politica UNIBA

⁠Giuseppe Giulitto, Segretario Provinciale PD Terra di Bari

Ezio Falco, Segretario FLC CGIL Puglia

Modera Benny Piarulli, Avvocato e giurista d'impresa

Domenica 28 settembre

Domenico De Santis, Segretario PD Puglia

Leonardo Donno, Deputato e Coordinatore M5S Puglia

Gano Cataldo, Segretario Sinistra Italiana Bari

Debora Ciliento, Assessora Regionale ai Trasporti

Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato

Modera Beppe Stallone, Giornalista L'Edicola del Sud

Dopo alcuni anni di assenza, torna a Corato lapromossa dale dai. Una tre giorni di iniziative politiche, culturali e di socialità che si svolgeranno nel cuore della città, in via Roma - piazza Sedile, dal 26 al 28 settembre.La Festa rappresenta un'occasione di confronto aperto con la cittadinanza, per discutere insieme di futuro, diritti, sviluppo e giustizia sociale, ma anche un momento di aggregazione con musica, stand, street food, artigianato e spazi dedicati ai più piccoli. Il ricavato della cena solidale del venerdì sera sarà devoluto alle attività diin favore dellaDi seguito il programma completo della tre giorni.con ricavato devoluto ad Emergency per Gazaa cura di Abracadanzea cura di Group Animationa cura di Group AnimationDurante la tre giorni saranno presenti stand e banchetti di associazioni, street food, artigianato e una mostra fotografica delle attività svolte dall'Assessorato alle Politiche Sociali.