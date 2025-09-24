Eventi
Torna a Corato la "Festa dell'Unità" del Partito Democratico
Il programma completo dal 26 al 28 settembre
Corato - mercoledì 24 settembre 2025 9.23 Comunicato Stampa
Dopo alcuni anni di assenza, torna a Corato la Festa dell'Unità promossa dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici. Una tre giorni di iniziative politiche, culturali e di socialità che si svolgeranno nel cuore della città, in via Roma - piazza Sedile, dal 26 al 28 settembre.
La Festa rappresenta un'occasione di confronto aperto con la cittadinanza, per discutere insieme di futuro, diritti, sviluppo e giustizia sociale, ma anche un momento di aggregazione con musica, stand, street food, artigianato e spazi dedicati ai più piccoli. Il ricavato della cena solidale del venerdì sera sarà devoluto alle attività di Emergency in favore della popolazione di Gaza.
Di seguito il programma completo della tre giorni.
Venerdì 26 settembreOre 18.30 – "Inaugurazione Festa dell'Unità"
- Giuseppe Quercia, segretario PD Corato
- Nicola Quinto, segretario GD Corato
- Corrado De Benedittis, sindaco di Corato
- Francesco Boccia, capogruppo PD Senato
Ore 19.30 – "L'acqua in Puglia: la sfida della siccità"
- Francesco Paolicelli, consigliere regionale PD e presidente Commissione Agricoltura
- Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale CIA e presidente CIA Puglia
- Oronzo Santoro, direttore AQUASOIL
- Gaetano Alessandro Vivaldi, docente di Arboricoltura UNIBA
- Tommaso Loiodice, presidente UNAPOL e presidente O.P. A.P. OL Bari
- Modera Angelica Curci, responsabile agricoltura PD Puglia
Ore 20.30
"Cena solidale" con ricavato devoluto ad Emergency per Gaza
"Danze popolari" a cura di Abracadanze
Sabato 27 settembreOre 18.00-21.00 - "Animazione per bambini" a cura di Group Animation
Ore 19.00 – "Politiche sociali ed economiche fra propaganda di Governo e realtà"
- Ubaldo Pagano, Deputato PD e capogruppo Commissione Bilancio
- Claudia Caputo, Segretaria GD Puglia
- Felice Addario, Assessore Politiche Sociali di Corato
- Vito Peragine, Docente di Economia Politica UNIBA
- Giuseppe Giulitto, Segretario Provinciale PD Terra di Bari
- Ezio Falco, Segretario FLC CGIL Puglia
- Modera Benny Piarulli, Avvocato e giurista d'impresa
Domenica 28 settembreOre 18.00-21.00 - Animazione per bambini a cura di Group Animation
Ore 19.00 – "Orizzonti e prospettive della Puglia che verrà"
- Domenico De Santis, Segretario PD Puglia
- Leonardo Donno, Deputato e Coordinatore M5S Puglia
- Gano Cataldo, Segretario Sinistra Italiana Bari
- Debora Ciliento, Assessora Regionale ai Trasporti
- Corrado De Benedittis, Sindaco di Corato
- Modera Beppe Stallone, Giornalista L'Edicola del Sud
Durante la tre giorni saranno presenti stand e banchetti di associazioni, street food, artigianato e una mostra fotografica delle attività svolte dall'Assessorato alle Politiche Sociali.