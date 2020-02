Concorso per 1650 Allievi Agenti Polizia di Stato 2020 aperto ai civili

Richiedi maggiori informazioni:

ITALFOR – MONDO CONCORSI

Trani, Via Badoglio 22

3914237089 – 08831955905

mondoconcorsi@italfor.eu

La data che tutti stavano attendendo è finalmente arrivata: il 31 gennaio è stato pubblicato il bando per il reclutamento di. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani in possesso di diploma di maturità e che non abbiano compiuto i 26 anni di età (alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande). Lepossono essere presentate, esclusivamente in via telematica (saranno necessari uno SPID e una PEC), attraverso il portale dei concorsi della Polizia di Stato. Previstevolte a valutare la preparazione e le attitudini dei concorrenti., ente leader nella preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, tidi cui hai bisogno ed, con lezioni frontali sugli argomenti previsti, simulazioni ed una metodologia didattica collaudata per portarti dritto al raggiungimento dell'obiettivo: