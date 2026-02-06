Piazza XX Settembre, intervento della Polizia di Stato: fermato un presunto truffatore

Momenti di tensione questa mattina in piazza XX Settembre, dove un intervento rapido della Polizia di Stato in borghese ha portato al fermo di un uomo sospettato di aver messo in atto una serie di raggiri ai danni di passanti e commercianti della zona.Secondo le prime ricostruzioni, alcuni cittadini avrebbero segnalato comportamenti sospetti: l'uomo, avrebbe tentato di avvicinare persone anziane con la scusa di un presunto debito o di un parente in difficoltà. Le pattuglie, già presenti nell'area per i consueti controlli, sono intervenute in pochi minuti.Gli agenti hanno identificato e fermato il soggetto senza incidenti. La scena, seguita da decine di persone presenti nella piazza, si è conclusa con un applauso spontaneo rivolto agli operatori di polizia, gesto che ha sottolineato il senso di sollievo e gratitudine della comunità.L'uomo è stato accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità e collegamenti con altre segnalazioni ricevute nei giorni scorsi.L'episodio conferma l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, soprattutto in un periodo in cui le truffe di strada continuano a rappresentare una minaccia concreta, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione.