Corsa sospetta sulla SP231: vigilanza privata e Polizia di Stato bloccano due veicoli carichi di parti d’auto rubate

Un intervento rapido, lucido e perfettamente coordinato tra vigilanza privata e Polizia di Stato ha permesso, nel pomeriggio di ieri, di intercettare e bloccare due veicoli carichi di parti di autovetture di sospetta provenienza illecita, lungo l'asse della SP231 e nel territorio di Canosa di Puglia.Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia del servizio di vigilanza, impegnata in un normale turno di controllo, ha notato un Fiat Dobló procedere a velocità sostenuta, effettuando sorpassi pericolosi e manovre azzardate. Un comportamento che ha immediatamente insospettito gli operatori, i quali hanno allertato il 112 attivando la collaborazione con la Polizia di Stato.Pochi istanti dopo, il veicolo sospetto si è affiancato alla pattuglia: all'interno, ammassati alla rinfusa, erano visibili numerosi componenti di autovetture. Un dettaglio che ha lasciato ben pochi dubbi sulla natura del carico. Sentendosi scoperto, il conducente ha arrestato bruscamente il mezzo nei pressi del pastificio Riscossa, tentando una fuga rivelatasi subito inutile.Sul posto sono intervenute altre pattuglie dell'Istituto di vigilanza e due volanti del Commissariato di Polizia di Corato, che hanno preso in consegna la situazione con professionalità e tempestività.Il conducente è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.L'azione della Polizia di Stato non si è fermata qui: grazie alle informazioni raccolte e alla sinergia operativa, pochi minuti dopo un secondo veicolo, anch'esso carico di parti di auto, è stato intercettato e fermato dagli agenti del Commissariato di Canosa di Puglia.Anche in questo caso, il conducente è stato bloccato e sottoposto ai controlli previsti.L'episodio conferma ancora una volta l'importanza della collaborazione tra vigilanza privata e Forze dell'Ordine: una rete di presidio che, grazie alla presenza costante sul territorio e alla capacità di cogliere i segnali di rischio, consente interventi rapidi ed efficaci contro attività criminali che danneggiano cittadini e imprese.