La Polizia di Stato
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Cronaca

Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza

Due donne anziane e fragili aggredite nel centro cittadino. Nel primo pomeriggio la Polizia di Stato ferma un sospetto ritenuto l’autore dei due episodi

Corato - giovedì 19 marzo 2026 21.16
Mattinata di violenza a Corato, dove nel giro di poche ore due donne anziane, particolarmente fragili, sono state aggredite e derubate nel pieno centro cittadino.
Due episodi ravvicinati, simili nelle modalità e nella scelta delle vittime, che hanno immediatamente acceso paura e indignazione. Una violenza improvvisa e codarda, consumata in pieno giorno contro due persone tra le più vulnerabili della comunità.
Secondo le prime ricostruzioni, entrambe le donne sarebbero state avvicinate da un individuo che, con un gesto rapido e aggressivo, ha strappato loro la borsa prima di dileguarsi tra le vie circostanti.
Le testimonianze raccolte hanno permesso alla Polizia di Stato di attivare subito le ricerche.
Nel primo pomeriggio, gli agenti del commissariato di Corato hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo ritenuto presumibilmente responsabile dei due scippi. Sono ora in corso gli accertamenti per verificarne l'effettiva implicazione.
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