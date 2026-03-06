La Polizia di Stato
Derubata della borsa una donna in una traversa di Castel del Monte: ladri in fuga

La borsa è stata ritrovata e riconsegnata

Corato - venerdì 6 marzo 2026 14.51
Questa mattina, in una traversa di Castel del Monte, due giovani hanno rubato una borsa a una donna con l'auto in corsa. I due si sono affiancati alla vettura, hanno aperto la portiera e hanno compiuto il furto.

L'intervento immediato della Polizia ha messo in fuga i due delinquenti che, saltando due ringhiere, hanno abbandonato il bottino. La borsa è stata ritrovata tra i due cancelli oltrepassati dai ladri dalle forze dell'ordine.
