Derubata della borsa una donna in una traversa di Castel del Monte: ladri in fuga

Questa mattina, in una traversa di Castel del Monte, due giovani hanno rubato una borsa a una donna con l'auto in corsa. I due si sono affiancati alla vettura, hanno aperto la portiera e hanno compiuto il furto.L'intervento immediato della Polizia ha messo in fuga i due delinquenti che, saltando due ringhiere, hanno abbandonato il bottino. La borsa è stata ritrovata tra i due cancelli oltrepassati dai ladri dalle forze dell'ordine.