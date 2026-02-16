Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale

Sono stati assolti con formula piena dal gup del Tribunale di Trani, Rossella Volpe, i due poliziotti del commissariato di Corato accusati di non aver raccolto la denuncia di una donna vittima di stalking il 16 agosto 2023.Secondo l'imputazione, gli agenti avrebbero omesso di prendere a verbale le dichiarazioni della donna, il cui ex marito era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento. L'accusa ipotizzava il reato di omissione di atti d'ufficio.La difesa, rappresentata dall'avvocato Antonio La Scala, ha però dimostrato come alla base dell'intera vicenda vi fosse una erronea identificazione: i due poliziotti indicati dalla denunciante, infatti, quel giorno non erano in servizio. Una circostanza documentata e ritenuta decisiva dal giudice, che ha portato all'assoluzione piena degli imputati.La sentenza chiude una vicenda che aveva sollevato forte attenzione pubblica, restituendo piena credibilità professionale ai due agenti coinvolti.