Il Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani
Cronaca

Corato, cadono le accuse: assolti i due poliziotti indicati come responsabili del mancato verbale

Il gup riconosce l’errore di identificazione: gli agenti non erano in servizio il giorno della presunta omissione

Corato - lunedì 16 febbraio 2026 17.54
Sono stati assolti con formula piena dal gup del Tribunale di Trani, Rossella Volpe, i due poliziotti del commissariato di Corato accusati di non aver raccolto la denuncia di una donna vittima di stalking il 16 agosto 2023.

Secondo l'imputazione, gli agenti avrebbero omesso di prendere a verbale le dichiarazioni della donna, il cui ex marito era già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento. L'accusa ipotizzava il reato di omissione di atti d'ufficio.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Antonio La Scala, ha però dimostrato come alla base dell'intera vicenda vi fosse una erronea identificazione: i due poliziotti indicati dalla denunciante, infatti, quel giorno non erano in servizio. Una circostanza documentata e ritenuta decisiva dal giudice, che ha portato all'assoluzione piena degli imputati.

La sentenza chiude una vicenda che aveva sollevato forte attenzione pubblica, restituendo piena credibilità professionale ai due agenti coinvolti.
In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
16 febbraio 2026 In Senato una proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli
Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
16 febbraio 2026 Amministrative 2026 a Corato: la conferenza del Partito Democratico
Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
16 febbraio 2026 Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato
Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO
16 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: grande successo per la prima sfilata - FOTO
La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
16 febbraio 2026 La Fas Basket Corato perde in casa contro Barcellona
Una stoica e arrembante Nuova Matteotti Corato sfiora il colpaccio a Mesagne
16 febbraio 2026 Una stoica e arrembante Nuova Matteotti Corato sfiora il colpaccio a Mesagne
Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
15 febbraio 2026 Corato, grandissima prestazione, ma non basta: vince la Soccer Trani 2-0
Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
15 febbraio 2026 Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato
Allarme sicurezza in città
15 febbraio 2026 Allarme sicurezza in città
25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato
14 febbraio 2026 25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.