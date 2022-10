Confcommercio Bari-Bat, cinque coratini nel board dei Giovani imprenditori

Sono cinque i componenti della delegazione di Corato inclusi nel consiglio dei Giovani imprenditori Confcommercio Bari-Bat, che si è ricostuito lunedì a margine di un'assemblea tenutasi a Bari (link all'articolo) Fanno parte del boardè dirigente e fondatore della Real Security Impianti, azienda di prim'ordine nel settore dell'impiantistica elettrica, elettronica, video sorveglianza con installazione di impianti speciali e un'attenzione particolare alle energie pulite.è amministratore e fondatore della società Medli, agenzia di comunicazione chiavi in mano con un ampio ventaglio di servizi tra i quali la realizzazione di siti web ed e-commerce, consulenza Google ADS, grafica, stampa, packaging e allestimenti e impianti outdoor.è titolare dello studio Digital Peppers che si occupa di gestione social, copywriting creativo, marketing strategy e formazione digitale.è avvocato esperto in diritto societario: ha conseguito un master in avvocato di affari e offre la sua consulenza, ormai da svariati anni, a diverse aziende del tessuto coratino e pugliese.è titolare e fondatore dell'azienda Simfonia, specializzata in telefonia mobile e fissa per privati e aziende, soluzioni per il mercato libero di energia e gas e assistenza e vendita di smartphone e tecnologie digitali.