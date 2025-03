Consiglio Comunale si torna in aula lunedi 31 Marzo

La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 31 marzo 2025 con inizio alle ore 16.30 ed occorrendo in 2^ convocazione venerdì 4 aprile 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:ORDINE DEL GIORNOAggiornamento del Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027 (Art. 37, commi 1,3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.). Esame ed Approvazione.Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 1624/2024 emessa dal Tribunale di Trani.Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Art. 194 c.1 lett. A), inerente la sentenza n. 95/2024 resa dal Giudice di Pace di Corato (R.G. n. 476/2022).variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.Approvazione del Regolamento del Cerimoniale del Comune di Corato.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming.