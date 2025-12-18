Politica
Convocato consiglio comunale lunedì 22 dicembre
Seconda convocazione lunedì 29 dicembre
Corato - giovedì 18 dicembre 2025 14.47 Comunicato Stampa
Convocata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 22 Dicembre 2025 con inizio alle ore 8.45 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 29 Dicembre 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifiche all'art. 18 del Regolamento di Ambito per l'Accesso ai Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato con i poteri del Consiglio Comunale n. 18/C del 30.11.2018 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato con i poteri del Consiglio n. 47/C del 25.06.2020.
2. "Il Ponte a Corato, scavalco della S.P. 231 in Comune di Corato (BA) - Via per Castel del Monte" - Cup C51 B24000360006. Ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Città Metropolitana di Bari.