Consiglio comunale Corato
Consiglio comunale Corato
Politica

Convocato consiglio comunale lunedì 22 dicembre

Seconda convocazione lunedì 29 dicembre

Corato - giovedì 18 dicembre 2025 14.47 Comunicato Stampa
Convocata la seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione lunedì 22 Dicembre 2025 con inizio alle ore 8.45 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 29 Dicembre 2025 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Modifiche all'art. 18 del Regolamento di Ambito per l'Accesso ai Servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato con i poteri del Consiglio Comunale n. 18/C del 30.11.2018 e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Corato con i poteri del Consiglio n. 47/C del 25.06.2020.
2. "Il Ponte a Corato, scavalco della S.P. 231 in Comune di Corato (BA) - Via per Castel del Monte" - Cup C51 B24000360006. Ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto con la Città Metropolitana di Bari.
  • consiglio comunale Corato
Locker InPost nei pressi della stazione Ferrotramviaria: in arrivo a Corato
18 dicembre 2025 Locker InPost nei pressi della stazione Ferrotramviaria: in arrivo a Corato
"Cene della Solidarietà ", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora
18 dicembre 2025 "Cene della Solidarietà", anche a Corato l'iniziativa solidale di Maiora
Altri contenuti a tema
Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028 Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028 I dubbi del consigliere Salerno sul DUP e le parole del consigliere Addario
Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città" Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città" 23 i voti favorevoli per l’avvio dell’iter durante l’ultimo consiglio comunale
Consiglio comunale: si torna in aula il 30 aprile Consiglio comunale: si torna in aula il 30 aprile Cinque i punti all'ordine del giorno
Consiglio Comunale si torna in aula lunedi 31 Marzo Vita di Città Consiglio Comunale si torna in aula lunedi 31 Marzo Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi e Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario in discussione
Consiglio comunale si torna in aula il 21 Consiglio comunale si torna in aula il 21 Sei punti all'ordine del giorno
Maggioranza compatta e coesa per le azioni di buon governo della citta' Maggioranza compatta e coesa per le azioni di buon governo della citta' Replica al consigliere Mascoli con nota stampa della CAP70033 (Maggioranza di governo a Corato formata da Demos, Italia in Comune, Italia Viva, Partito Democratico, Rimettiamo in Moto la Città)
Lunedì prossimo ultimo consiglio comunale per il 2024 Lunedì prossimo ultimo consiglio comunale per il 2024 Quattro i punti all' ordine del giorno con inizio alle ore 16
Consiglio comunale straordinario sul tema sicurezza a Corato: le dichiarazioni del sindaco Consiglio comunale straordinario sul tema sicurezza a Corato: le dichiarazioni del sindaco Il primo cittadino a chiusura: “Quelli che sono mostri, sono anche nostri”
L’Incanto coratino è anche inclusione: “Incantesimo del Giullare” al Teatro Comunale
18 dicembre 2025 L’Incanto coratino è anche inclusione: “Incantesimo del Giullare” al Teatro Comunale
Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura
18 dicembre 2025 Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura
L’alba si accende di fede al Sacro Cuore con la suggestiva novena di Natale
18 dicembre 2025 L’alba si accende di fede al Sacro Cuore con la suggestiva novena di Natale
 Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica
18 dicembre 2025  Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
18 dicembre 2025 Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
18 dicembre 2025 Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
17 dicembre 2025 Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
17 dicembre 2025 Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.