Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata

VECCHIA COMPARTECIPAZIONE SAD-ADI NUOVA COMPARTECIPAZIONE SAD-ADI Fascia ISEE % compart. utente compart. oraria Fascia ISEE % compart. utente compart. oraria € 0 - € 3.000 ESENTE 0,00 € € 0 - € 3.000 ESENTE 0,00 € € 3.000,01 - € 10.000 25% 4,46 € € 3.000,01 - € 5.000 10% 1,78 € € 5.000,01 - € 7.500 15% 2,68 € € 7.500,01 - € 10.000 25% 4,46 € € 10.000,01 - € 15.000 50% 8,92 € € 10.000,01 - € 12.500 35% 6,24 € € 12.500,01 - € 15.000 45% 8,03 € € 15.000,01 - € 20.000 75% 13,38 € € 15.000,01 - € 17.500 55% 9,81 € € 17.500,01 - € 20.000 65% 11,60 € oltre € 20.000,01 100% 17,84 € € 20.000,01 - € 25.000 75% 13,38 € € 25.000,01 - € 30.000 85% 15,16 € oltre € 30.000,01 95% 16,95 €

Le principali novità prevedono: il passaggio da 5 a 11 scaglioni ISEE per favorire una maggiore progressività delle compartecipazioni; la riduzione delle tariffe per tutte le fasce ISEE.

Corato: il lunedì e il mercoledì, dalle 9:00 alle 12:00

Ruvo di Puglia: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, previo contatto preliminare al numero 080-9507417

Terlizzi: il martedì e giovedì, dalle 9:30 alle 12:30, e il giovedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00

A seguito delle modifiche all'art. 18 del Regolamento di Accesso ai Servizi approvate nello scorso Consiglio Comunale dal Comune Capofila di Corato, dal 1° gennaio 2026 le compartecipazioni economiche per usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) subiranno riduzioni in tutto l'Ambito di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.L'intervento, realizzato d'intesa con il Distretto Sociosanitario, punta ad incrementare la quantità di beneficiari e di ore di servizio erogate agli anziani e alle persone con disabilità non più autosufficienti al fine di favorire un maggior supporto agli stessi beneficiari e alle loro famiglie.In particolare, la fascia 3.000-5.000 euro di ISEE registra una riduzione del 60% del costo orario, passando da 4,46 € l'ora a 1,78 €. La fascia 5.000-7.500 euro ottiene invece una riduzione del 40%, passando da 4,46 € l'ora a 2,68 €. Per la prima volta sono inoltre previste compartecipazioni alle spese anche per i nuclei con ISEE superiore a 20.000 €.Per ulteriori informazioni, e per accedere ai servizi, occorre rivolgersi alla Porta Unica di Accesso (PUA) dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale:I Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci, Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e invitano la cittadinanza a reperire informazioni presso gli uffici preposti.