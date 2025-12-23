Attualità
Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
L’intervento punta ad incrementare la quantità di beneficiari e di ore di servizio erogate agli anziani e alle persone con disabilità
Corato - martedì 23 dicembre 2025 10.43 Comunicato Stampa
A seguito delle modifiche all'art. 18 del Regolamento di Accesso ai Servizi approvate nello scorso Consiglio Comunale dal Comune Capofila di Corato, dal 1° gennaio 2026 le compartecipazioni economiche per usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) subiranno riduzioni in tutto l'Ambito di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
L'intervento, realizzato d'intesa con il Distretto Sociosanitario, punta ad incrementare la quantità di beneficiari e di ore di servizio erogate agli anziani e alle persone con disabilità non più autosufficienti al fine di favorire un maggior supporto agli stessi beneficiari e alle loro famiglie.
In particolare, la fascia 3.000-5.000 euro di ISEE registra una riduzione del 60% del costo orario, passando da 4,46 € l'ora a 1,78 €. La fascia 5.000-7.500 euro ottiene invece una riduzione del 40%, passando da 4,46 € l'ora a 2,68 €. Per la prima volta sono inoltre previste compartecipazioni alle spese anche per i nuclei con ISEE superiore a 20.000 €.
Per ulteriori informazioni, e per accedere ai servizi, occorre rivolgersi alla Porta Unica di Accesso (PUA) dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale:
L'intervento, realizzato d'intesa con il Distretto Sociosanitario, punta ad incrementare la quantità di beneficiari e di ore di servizio erogate agli anziani e alle persone con disabilità non più autosufficienti al fine di favorire un maggior supporto agli stessi beneficiari e alle loro famiglie.
|VECCHIA COMPARTECIPAZIONE SAD-ADI
|NUOVA COMPARTECIPAZIONE SAD-ADI
|Fascia ISEE
|% compart. utente
|compart. oraria
|Fascia ISEE
|% compart. utente
|compart. oraria
|€ 0 - € 3.000
|ESENTE
|0,00 €
|€ 0 - € 3.000
|ESENTE
|0,00 €
|€ 3.000,01 - € 10.000
|25%
|4,46 €
|€ 3.000,01 - € 5.000
|10%
|1,78 €
|€ 5.000,01 - € 7.500
|15%
|2,68 €
|€ 7.500,01 - € 10.000
|25%
|4,46 €
|€ 10.000,01 - € 15.000
|50%
|8,92 €
|€ 10.000,01 - € 12.500
|35%
|6,24 €
|€ 12.500,01 - € 15.000
|45%
|8,03 €
|€ 15.000,01 - € 20.000
|75%
|13,38 €
|€ 15.000,01 - € 17.500
|55%
|9,81 €
|€ 17.500,01 - € 20.000
|65%
|11,60 €
|oltre € 20.000,01
|100%
|17,84 €
|€ 20.000,01 - € 25.000
|75%
|13,38 €
|€ 25.000,01 - € 30.000
|85%
|15,16 €
|oltre € 30.000,01
|95%
|16,95 €
Le principali novità prevedono: il passaggio da 5 a 11 scaglioni ISEE per favorire una maggiore progressività delle compartecipazioni; la riduzione delle tariffe per tutte le fasce ISEE.
In particolare, la fascia 3.000-5.000 euro di ISEE registra una riduzione del 60% del costo orario, passando da 4,46 € l'ora a 1,78 €. La fascia 5.000-7.500 euro ottiene invece una riduzione del 40%, passando da 4,46 € l'ora a 2,68 €. Per la prima volta sono inoltre previste compartecipazioni alle spese anche per i nuclei con ISEE superiore a 20.000 €.
Per ulteriori informazioni, e per accedere ai servizi, occorre rivolgersi alla Porta Unica di Accesso (PUA) dei tre Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale:
- Corato: il lunedì e il mercoledì, dalle 9:00 alle 12:00
- Ruvo di Puglia: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00, previo contatto preliminare al numero 080-9507417
- Terlizzi: il martedì e giovedì, dalle 9:30 alle 12:30, e il giovedì pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00