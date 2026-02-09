Consiglio comunale Corato
Consiglio comunale Corato
Politica

Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis

Sollevate alcune criticità dall’opposizione in risposta alle lodi della maggioranza

Corato - lunedì 9 febbraio 2026 9.15
Durante il consiglio comunale tenutosi sabato 7 febbraio, è stato approvato l'ultimo bilancio del mandato, senza alcun dibattito sollevato dalle opposizioni.

Il punto è stato presentato dall'assessore Gennaro Sciscioli che ha concentrato l'attenzione sul bilancio dell'anno 2026 con spese correnti pari a 51.227.000 €.

La fase dibattimentale seguita non ha portato alcun intervento da parte delle minoranze, anzi si è passati subito alle dichiarazioni di voto in cui Di Bartolomeo (Rimettiamo in moto), Palmieri (Italia in comune) e Addario (PD) hanno sottolineato un significativo progresso nella trasformazione della città. Come affermato dal capogruppo di "Rimettiamo in moto la città", da una città ferma si è passati ad un vero e proprio cantiere aperto e che continuerà a crescere grazie a opere come Piazza Parini, il sistema di illuminazione di Via San Magno e Via Castel Del Monte, la riqualificazione della zona industriale, il palazzetto dello sport, il secondo stop dello stadio, l'area caravan e camping e la nuova pavimentazione di Corso Garibaldi.

Alle dichiarazioni della maggioranza, il consigliere Fuzio (UdC), ha risposto: «Mi chiedo veramente dove vivete se dite che Corato è un posto migliore, perché tutto questo cambiamento, tutta questa sicurezza e tutta questa miglioria non li vediamo. Questo bilancio parla chiaramente di una visione che va in un'unica direzione e i nostri figli scappano via perché questo paese non è più in grado di dare a loro un futuro. Questo bilancio, se noi andiamo ad analizzare bene i numeri, è proiettato tutto in un'unica direzione e ci sono settori totalmente dimenticati».

Anche il consigliere Salerno (Direzione Corato) si è speso in una dichiarazione che ha messo in risalto molte delle criticità di questo nuovo bilancio, a partire dai quasi sette milioni spesi per la cultura, proseguendo all'elenco delle opere promesse e non ancora realizzate.

Il bilancio, dunque, ha visto l'approvazione solo della maggioranza.
  • consiglio comunale Corato
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
9 febbraio 2026 Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
9 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
Altri contenuti a tema
Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto Il punto è stato approvato all’unanimità
Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata Attualità Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata L’intervento punta ad incrementare la quantità di beneficiari e di ore di servizio erogate agli anziani e alle persone con disabilità
6 "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini "Cosa pensa davvero Corato?” Il sondaggio che dà voce ai cittadini Un piccolo campione che racconta la città
Convocato consiglio comunale lunedì 22 dicembre Convocato consiglio comunale lunedì 22 dicembre Seconda convocazione lunedì 29 dicembre
Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028 Dalla programmazione all’esecuzione: il consiglio comunale approva il DUP 2026-2028 I dubbi del consigliere Salerno sul DUP e le parole del consigliere Addario
Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città" Corato verso il riconoscimento ufficiale del titolo di "città" 23 i voti favorevoli per l’avvio dell’iter durante l’ultimo consiglio comunale
Consiglio comunale: si torna in aula il 30 aprile Consiglio comunale: si torna in aula il 30 aprile Cinque i punti all'ordine del giorno
Consiglio Comunale si torna in aula lunedi 31 Marzo Vita di Città Consiglio Comunale si torna in aula lunedi 31 Marzo Programma Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi e Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario in discussione
La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
9 febbraio 2026 La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
9 febbraio 2026 Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
9 febbraio 2026 Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
Il Tandoi apre di sera
9 febbraio 2026 Il Tandoi apre di sera
L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
9 febbraio 2026 L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
8 febbraio 2026 Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
8 febbraio 2026 Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
7 febbraio 2026 Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.