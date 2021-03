Contenimento Covid, De Benedittis pronto all'ordinanza mini lockdown

Si è svolta, nella tarda mattinata di oggi, la riunione in videoconferenza del Comitato Metropolitano per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica avente come ordine del giorno "D.P.C.M. del 02/03/2021 - Misure di contenimento per la prevenzione della diffusione dell'epidemia da Covid-19".L'orientamento dei 41 Sindaci della Città Metropolitana, d'intesa con Prefetto, Forze dell'Ordine e Asl Bari, è di adottare un'ordinanza unitaria che definisca maggiori restrizioni, su commercio e attività sociali, in considerazione dell'aumento della curva del contagio da Covid-19.Il Sindaco: "Si tratta di un ulteriore atto restrittivo; una decisione sicuramente non semplice, ma allo stesso tempo necessaria. Urge, infatti, con l'impegno e il sacrificio di tutti, evitare un ulteriore aumento dei contagi e l'affaticamento dell'intero sistema sanitario."