Contributi per il sostegno al fitto e alle utenze, domani la pubblicazione del bando

Con Delibera n. 29 del commissario prefettizio del 07.05.2020 al fine fronteggiare l'attuale crisi economica e mantenere e rafforzare la massima coesione sociale, con particolare attenzione nei confronti di coloro che si trovano, a causa della pandemia da Coronavirus in condizione di grave disagio socio-economico, sono stati destinati i fondi assegnati dalla Regione Puglia per un importo diper l'erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche in favore di cittadini che hanno subito in maniera significativa il depauperamento delle proprie entrate ponendoli a rischio povertà.

Pertanto, da domani, giovedì 14 maggio, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corato il bando per l'erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche per emergenza epidemiologica COVID-19.

Possono partecipare i lavoratori dipendenti / autonomi / titolari di un contratto di qualsiasi tipologia che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e quindi a partire dal giorno 8 marzo 2020, abbiano cessato, sospeso o ridotto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% rispetto al mese di gennaio 2020.

Per poter usufruire del contributo i cittadini in possesso dei predetti requisiti dovranno altresì essere alternativamente titolari di contratto di locazione ad uso abitativo, (per il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione) oppure proprietari di un immobile destinato ad abitazione principale o assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ( per il contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche)

L'erogazione del contributo è altresì subordinata alla mancanza di ulteriori redditi da parte degli altri componenti del nucleo familiare del richiedente in misura superiore a € 800,00 mensili.

€ 900,00 per il pagamento del canone di locazione;

€ 600,00 per il pagamento delle utenze domestiche.

L'importo massimo del contributo, sarà erogato nei seguenti limiti:Le domande di partecipazione potranno essere presentate in modalità esclusivamente telematica