Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno

In programma sabato 7 febbraio e martedì 10 febbraio

Corato - lunedì 2 febbraio 2026 10.13 Comunicato Stampa
La Presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta ordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione sabato 7 febbraio 2026 con inizio alle ore 9.30 ed occorrendo in 2^ convocazione martedì 10 febbraio 2026 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:

ORDINE DEL GIORNO

  • Ordine del Giorno sul voto a distanza ai fuori sede in occasione del prossimo Referendum Costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo 2026.
  • Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028. Approvazione.
  • Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 (Art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011.
  • Approvazione Regolamento sul Funzionamento dei Centri Comunali di Raccolta (CCR) dei Rifiuti Solidi Urbani.
  • Acquisizione sanante ex Art. 42-Bis del D.P.R. n. 327/2001 di area occupata per la realizzazione di infrastrutture al servizio delle aree destinate ad insediamenti produttivi - Zona d'Intervento D1/B.
  • Realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra Via Lago Baione e Via Bagnatoio al fine di sopprimere il P.L. al km. 42+645.
  • Approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica, ai soli fini urbanistici, ai sensi dell'art. 12.3 della L.R. 3/05 smi, finalizzata alla successiva apposizione espressa del vincolo preordinato all'esproprio e variante urbanistica.
  • Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) D. Lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Trani n. 848/2025, pubblicata il 24.09.2025.
  • Riconoscimento di legittimità di debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) D. Lgs. n. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Corato resa nel proc. n. R.G. 272/2023, pubblicata il 23.10.2025.
  • Approvazione nuovo schema di convenzione per la gestione associata presso l'Unione dei Comuni Montedoro delle funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'Art. 62 del D. Lgs. 36/2023.
