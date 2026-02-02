Airc
Airc
Attualità

Corato abbraccia la ricerca

La delegata AIRC Milena Papagno ringrazia cittadini, scuole e famiglie per la grande partecipazione alle iniziative dedicate al sostegno della ricerca sul cancro.

Corato - lunedì 2 febbraio 2026 6.28
A una settimana dalla conclusione della manifestazione in piazza "Le Arance della Salute" e dell'iniziativa scolastica "Cancro io ti Boccio", Corato continua a risuonare dell'energia e della generosità che hanno animato entrambe le giornate.
Due appuntamenti ormai radicati nella vita cittadina, capaci di unire piazze, scuole e famiglie in un unico grande gesto di solidarietà.

La delegata AIRC per Corato, Milena Papagno, ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine per la risposta calorosa della comunità:

"Mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che anche quest'anno hanno dato il loro prezioso contributo per sostenere AIRC per la ricerca sul cancro. Grazie a quanti ci hanno raggiunto in piazza, grazie a tutte le scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito anche quest'anno alla manifestazione. Ringrazio in primis i dirigenti scolastici, le insegnanti e le professoresse e tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e infine, ma non in ordine d'importanza, i genitori. Grazie di cuore davvero a tutti."

Le sue parole restituiscono il senso più autentico di queste iniziative: una comunità che sceglie di esserci, di partecipare, di credere nella ricerca come strumento concreto per costruire un futuro migliore.

La presenza delle scuole, in particolare, ha rappresentato un segnale forte. Bambini e ragazzi hanno portato entusiasmo, curiosità e un messaggio potente: educare alla solidarietà significa educare alla cittadinanza.

Anche la piazza ha risposto con calore. Le arance, simbolo della campagna AIRC, sono diventate ancora una volta un gesto semplice ma significativo, capace di trasformarsi in sostegno reale ai progetti di ricerca.

Corato ha dimostrato, ancora una volta, che quando si tratta di unire le forze per una causa importante, la città sa essere compatta, generosa e luminosa. Un grazie che diventa promessa: continuare insieme questo cammino di speranza e impegno civile.
  • AIRC
Rinnovato il Direttivo della Confraternita del Carmine: continuità, tradizione e nuovo impegno per la comunità
2 febbraio 2026 Rinnovato il Direttivo della Confraternita del Carmine: continuità, tradizione e nuovo impegno per la comunità
Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout
1 febbraio 2026 Il Corato non va oltre l’1-1 contro la Virtus Andria: neroverdi sempre in zona playout
Altri contenuti a tema
"Le Arance della salute" tornano in Piazza Cesare Battisti: un gesto per sostenere la ricerca oncologica Vita di Città "Le Arance della salute" tornano in Piazza Cesare Battisti: un gesto per sostenere la ricerca oncologica L'iniziativa è in programma sabato mattina
Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC Associazioni Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC Credere nell’importanza di uno stile di vita sano e dai il tuo sostegno alla ricerca
Le arance della salute nelle piazze Sabato 27 gennaio Associazioni Le arance della salute nelle piazze Sabato 27 gennaio Anche Corato parteciperà attivamente all'iniziativa in piazza e nelle scuole cittadine.
Al via le campagne AIRC “Le Arance della Salute" e Cancro io ti boccio" Scuola e Lavoro Al via le campagne AIRC “Le Arance della Salute" e Cancro io ti boccio" Il comprensivo Tattoli - De Gasperi diventa volontario AIRC e sede di distribuzione
Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC Associazioni Tornano in piazza le Arance della Salute AIRC Sabato e domenica in piazza Cesare Battisti i volontari raccoglieranno donazioni per la ricerca
L'orologio di Palazzo di Città si illumina di rosa Vita di Città L'orologio di Palazzo di Città si illumina di rosa Iniziativa per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori
Festa della Mamma, in piazza torna l'Azalea della Ricerca AIRC Vita di Città Festa della Mamma, in piazza torna l'Azalea della Ricerca AIRC Domenica i volontari saranno in Piazza Cesare Battisti
L'Azalea della ricerca AIRC diventa un abbraccio virtuale a tutte le mamme L'Azalea della ricerca AIRC diventa un abbraccio virtuale a tutte le mamme Quest'anno la piazza AIRC si sposta on line, con la collaborazione di Amazon
Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano
1 febbraio 2026 Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano
Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo
1 febbraio 2026 Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo
Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame: denunciato
1 febbraio 2026 Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame: denunciato
Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
31 gennaio 2026 Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
31 gennaio 2026 Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
31 gennaio 2026 “Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.