Le Arance della salute tornano in piazza: un gesto semplice per sostenere la ricerca

Sabato 24 gennaio in Piazza Cesare Battisti, un’occasione per donare e promuovere la prevenzione contro il cancro

Corato - giovedì 22 gennaio 2026 11.04
Sabato mattina, Piazza Cesare Battisti si colorerà di arancio per accogliere la manifestazione "Le Arance della Salute", iniziativa nazionale promossa da Fondazione AIRC per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica. I volontari saranno presenti con i tradizionali banchetti, offrendo reticelle di arance rosse (donazione minima €13), miele di fiori d'arancio (€10) e marmellata di arance (€8).
Oltre ai prodotti, sarà distribuita una pubblicazione utile per orientarsi tra informazioni scientifiche e falsi miti su salute, alimentazione e prevenzione.
Partecipare significa sostenere cure sempre più efficaci e promuovere uno stile di vita sano: perché la prevenzione non è un'opinione, ma una scelta consapevole che può fare la differenza.
