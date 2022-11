Corato connect avvicina le aziende locali ai cittadini

Fondata nel gennaio 2021, traendo dal periodo post Covid l'iniziativa di unirsi per incentivare strategie utili allo sviluppo economico e alla promozione delle attività nella nostra città, l'associazionecontinua a muovere passi concreti ed importanti nel suo ambizioso progetto.Dopo la stipula di un protocollo d'intesa con il Comune di Corato lo scorso giugno 2021, da settembre 2022 è attivo il sito ufficiale (link) che riunisce le cosiddette "Partite Iva", nonché artigiani, commercianti e imprenditori della città di Corato.Un portale-vetrina che consente a tutti gli associati di aprirsi al territorio e presentarsi, proiettando la propria attività all'interno di un mercato innovativo in cui avvicinarsi alle esigenze della domanda e puntare ad una adeguata strategia d'offerta, mirata ad una sempre più ampia platea di acquirenti.Per ogni associato, Corato Connect garantisce una pagina vetrina dedicata, l'elaborazione di uno spot pubblicitario personalizzato ed un percorso di formazione costante sulle strategie di marketing digitale e attraverso i nuovi canali della comunicazione, quali i social network, ed una fondamentale guida per l'inserimento della propria attività su Google Maps, che assicura indicizzazione e visibilità in tutto il mondo.L'inserimento nel circuito di Corato Connect consente, inoltre, a tutti gli associati la possibilità di usufruire di una rete di collaborazioni, che garantisce un sistema privilegiato di B2B oltre ad una consulenza agevolata da parte di professionisti aderenti all'associazione, un abbattimento dei costi di gestione, una condivisione di strategie commerciali e la definizione di una politica comune dei prezzi.Visibilità e supporto alla promozione, con la possibilità per tutti gli associati di pubblicizzare i propri prodotti e le proprie offerte, attraverso i diversi canali messi a disposizione dall'associazione, costantemente aggiornati ed esclusivamente in forma gratuita: dal sito ufficiale alla pagina Facebook Corato Shopping, dal gruppo Facebook dell'associazione Corato Connect, al nuovissimo canale Telegram, che conta già circa 300 follower e a cui tutti i cittadini e potenziali acquirenti possono unirsi.È questo che fa di Corato Connect un'opportunità vantaggiosa anche per i cittadini che, sulla base delle loro esigenze, possono usufruire di un pratico elenco di esercizi ed attività, divisi per categoria, presenti sul territorio di Corato a cui potersi rivolgere, assicurandosi un servizio di qualità fatto da professionisti, immediato, diretto e conveniente, grazie alla gamma degli sconti offerti.In un mondo in cui l'innovazione tecnologica ha ampliato i confini, allargando anche le distanze e disperdendo le risorse, il lavoro capillare e costante di Corato Connect punta ad utilizzare la rete per riavvicinare i cittadini al commercio locale. «Ciò,consente anche di catturare l'attenzione della generazione Z, quella dei giovani abituati agli acquisti online e che, tramite lo strumento di Internet, possono trovare i loro prodotti preferiti anche nel negozio sotto casa» ha sottolineato il presidenteCon una rete di circa 100 sottoscrittori, fra associati e sostenitori,rappresenta un vero e proprio cambio di mentalità necessario per una ambizione che, guardando al futuro, «potrebbe generare un nuovo modo di fare e-commerce per le realtà di Corato, con una consegna a domicilio rapida ed un contatto diretto fra domanda e offerta».Aperta anche ad associati delle città circostanti, Corato Connect crede fermamente nella salvaguardia dell'autenticità del mercato locale e che i sogni si possano realizzare attraverso la condivisione d'esperienze, l'unione d'intenti e l'impegno sociale per il territorio cittadino.Nell'immediato futuro, l'associazione sta lavorando alla realizzazione del, rinnovando l'iniziativa presentata lo scorso anno, con il sogno, comune e condiviso, di portare a Corato un Villaggio di Babbo Natale per incantare di magia natalizia grandi e piccini con spettacoli ed intrattenimento nel cuore della città.Tutti i dettagli saranno presto svelati ma resta centrale l'invito all'attenzione e alla valorizzazione del commercio locale e di prossimità per contribuire a mantenere viva l'identità e la ricchezza del territorio.