Giochi e spettacoli per il “Natale Connect” delle partite iva di Corato

È un Natale magico, ricco di emozione e meraviglia, quello che i soci di "Corato Connect" desiderano donare ai coratini, nel prossimo weekend. Un emozionante tripudio di allegria e di colori, emblema del desiderio di ripartenza, della voglia di continuare a sognare a vivere una ricorrenza che scalda il cuore di grandi e piccini.è esattamente questo: gioia, vita, allegria. Un brillante fine settimana all'insegna della meraviglia e della gioia del Natale, con spettacoli di arte di strada e iniziative per la gioia di grandi e piccini.La prima edizione di, che gode del patrocinio del Comune di Corato, è l'espressione dell'operatività dell'associazione, ormai da diversi mesi impegnata nella programmazione di attività non soltanto per gli associati ma soprattutto a beneficio dell'intera cittadinanza. Un entusiasmo contagioso, che ha coinvolto anche altre realtà non associate ma che hanno voluto contribuire all'iniziativa che rappresenta uno degli eventi di punta di questo dicembre. «Le contingenze legate alla pandemia hanno soltanto rimandato la realizzazione delle tante idee che abbiamo in mente e che abbiamo tutta l'intenzione di concretizzare con la vicinanza di associati e istituzioni» ricorda Domenico Marcone, presidente di Corato Connect. Bande di giocolieri e fachiri, artisti di strada e prestigiatori animerannoE per la gioia dei più piccoli sarà allestita la "Santa Claus House", la prima meravigliosa casa di Babbo Natale nella città di Corato.Babbo Natale arriverà a bordo della sua slitta elettrica, completa di renne, accompagnato dalle luci e dalle note del Natale. Due elfi racconteranno a grandi e piccini le storie a tema natalizio, sotto l'immancabile nevicata che segna il paesaggio di Babbo Natale.Non solo: per quanti visiteranno le realtà associate e Corato Connect ci sarà la possibilità di ricevere sorprese e coupon. «Un importante stimolo allo shopping natalizio. Il Natale è sinonimo di gioia e non potevamo farci trovare impreparati a questo importante momento in cui anche le realtà commerciali e imprenditoriali sono chiamate a dare il proprio contributo in termini di idee e operatività. Con "Natale Connect" intendiamo dare uno slancio al commercio ma anche far respirare la serena aria del Natale, in un momento storico difficile per tutti» continua il presidente Marcone.Le iniziative di "Corato Connect" non si esauriscono qui. Da alcuni giorni, infatti, grazie alla rete tra le "partite iva" coratine, è partita anche una convenzione con la Metronotte di Corato, per un servizio di vigilanza in bici elettrica per i negozi del centro cittadino. Sono inoltre in programma attività di alta formazione con professionisti anche sul tema del dropshipping, per portare la rete del commercio ad un livello più adeguato in termini di competitività e diffusione tramite nuovi canali al fine di raggiungere soprattutto i più giovani attraverso il loro mezzo di comunicazione "gli smartphone".«Non ci resta che invitare i nostri concittadini a privilegiare gli esercizi commerciali coratini per lo shopping natalizio. Ogni sorriso che riusciremo a regalare con la nostra iniziativa renderà ancora più magico questo Natale di ripartenza» conclude Domenico Marcone, presidente di Corato Connect.