Le Partite Iva di Corato s'incontrano

«Necessaria un'adeguata destinazione di risorse per le imprese dal bilancio comunale»

L'associazione Partite Iva Corato Connect si è fatta promotrice di un incontro previsto per mercoledì 4 maggio, all'Executive Center, tra le associazioni di categoria del commercio, gli imprenditori e gli artigiani di Corato.Obiettivo dell'incontro è quello di portare sul "tavolo" progetti finalizzati al rafforzamento della rete di impresa ed allo sviluppo del commercio della nostra città., a margine del confronto tra le associazioni, si farà portavoce di un successivo incontro con gli organi preposti del Comune di Corato, nel corso del quale saranno presentati i progetti concordati tra le associazioni.«È noto a tutti che in questo periodo sarà redatto dai competenti organi amministrativi il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024» hanno osservato i promotori dell'iniziativa. «È necessario che, rispetto al passato, sia dedicata una "adeguata" somma al settore produttivo della nostra città».