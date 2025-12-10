Corato entra ufficialmente nella Rete Nazionale INFEAS: nasce il CEAS “LITHOS”

percorsi dedicati alla mobilità sostenibile;

campagne informative sulla raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti;

attività di sensibilizzazione sul verde e sull'Ecologia Urbana

progetti e iniziative in collaborazione con il Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

attività in rete con le associazioni del territorio;

iniziative condivise con gli altri CEAS della rete regionale;

Il Comune di Corato, attraverso l'Assessorato alle Politiche del Verde e dello Sviluppo Sostenibile, è stato ufficialmente riconosciuto come Centro di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile (CEAS), entrando così nella Rete Nazionale INFEAS.Il nuovo CEAS cittadino porterà il nome LITHOS, sarà gestito dal Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae APS e avrà sede all'interno del Museo della Città e del Territorio, luogo simbolico in cui storia, cultura e sostenibilità si intrecciano.LITHOS sarà un punto di riferimento per tutta la comunità, promuovendo azioni di educazione ambientale, sensibilizzazione e partecipazione attiva. Tra le principali aree di intervento:Le prime attività prenderanno avvio già nelle prossime settimane con laboratori natalizi di educazione ambientale, interventi sul verde urbano e momenti di coinvolgimento della cittadinanza.A guidare il Centro sarà Mimmo Lorusso, figura di riferimento dell'educazione ambientale in Puglia, con oltre trent'anni di esperienza nel settore e già direttore di diversi CEAS riconosciuti a livello regionale.LITHOS è pronto a diventare un motore di cambiamento per la comunità coratina, un luogo dove imparare, partecipare e costruire insieme un futuro più sostenibile.