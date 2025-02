Corato inaugura la Panchina Gialla: un simbolo contro il bullismo e il cyberbullismo

In piazza Caduti di via Fani, a Corato, è stata inaugurata la Panchina Gialla, un simbolo di impegno contro il bullismo e il cyberbullismo. L'iniziativa, voluta dal Comune di Corato, in collaborazione con il centro anziani Eos, Ermes e l'Istituto Comprensivo Cifarelli – Santarella – Battisti, si inserisce nel quadro delle iniziative per la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, che dal 2017 ricorre ogni 7 febbraio per sensibilizzare scuole e comunità su queste tematiche.L'evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni e studenti, protagonisti di un messaggio forte e chiaro: il bullismo è un fenomeno che riguarda tutti e non può essere ignorato.Durante la cerimonia, l'assessore alle politiche sociali, Felice Addario, assieme all'assessora all'urbanistica Antonella Varesano, ha sottolineato il valore della panchina non solo come elemento simbolico, ma come invito all'azione:«Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che spesso si annidano nel silenzio e nell'indifferenza. Questa panchina vuole essere un monito per tutti, un luogo di riflessione, ma anche di incontro e dialogo per costruire insieme una comunità più inclusiva e consapevole».A rendere ancora più sentita la giornata è stata la partecipazione attiva degli studenti dell'Istituto Comprensivo Cifarelli – Santarella – Battisti, che, dopo l'inaugurazione, hanno messo in scena un flash mob sulle note di *Pensa* di Fabrizio Moro. I ragazzi hanno raccontato, attraverso il canto e il ballo, il dolore di chi subisce atti di bullismo e la necessità di un cambiamento.Un momento carico di emozione, che ha colpito i presenti, dimostrando come la sensibilizzazione parta proprio dai più giovani. Non è solo un problema da studiare sui libri o da affrontare nelle aule scolastiche: è una realtà quotidiana che chiede attenzione e impegno.La panchina gialla è ormai il simbolo per antonomasia della lotta al bullismo e nasce da un'idea di Helpis, una Onlus che dal 2005 combatte attivamente tali fenomeni. Adesso anche Corato ha il suo "Yellow spot".Un piccolo gesto, come sedersi su quella panchina, può essere l'inizio di una presa di coscienza. Perché il cambiamento parte proprio da qui, dalla volontà di non girarsi dall'altra parte.