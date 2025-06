Corato, Job Ability: un successo l'iniziativa per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Un'importante giornata dedicata all'inclusione lavorativa si è svolta questo pomeriggio nel chiostro di Palazzo di Città a Corato.L'iniziativa, denominata "Job Ability", ha visto la partecipazione di oltre 350 persone con disabilità, non solo provenienti da Corato, ma anche dai comuni dell'area metropolitana, per incontrare 25 aziende alla ricerca di 50-60 profili professionali specifici.L'Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'evento, sottolineando l'importanza della collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio. "Oggi Corato, grazie all'Amministrazione comunale e alle associazioni collaterali, ha messo in piedi un'importante iniziativa per la disabilità," ha dichiarato l'Assessore Addario."Abbiamo assunto un ruolo di piattaforma, mettendo insieme Porta Futuro e l'ARPAL, l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, per creare un'opportunità in cui 25 aziende cercano tra i 50 e i 60 profili. Questo significa 50-60 soluzioni per persone con disabilità."L'affluenza è stata eccezionale, superando le aspettative. "Abbiamo avuto dei numeri molto grandi, credo ci siano stati più di 350 persone, non solo provenienti da Corato, ma anche dai comuni limitrofi, che hanno partecipato alla selezione," ha aggiunto l'Assessore.I colloqui, iniziati alle 15:30, sono tuttora in corso, a testimonianza dell'interesse e dell'impegno profuso sia dalle aziende che dai candidati.L'iniziativa Job Ability rappresenta un passo significativo verso la garanzia del diritto al lavoro per le persone con disabilità, promuovendo un'integrazione reale e concreta nel mondo del lavoro. La soddisfazione espressa dall'Assessore Addario riflette l'obiettivo primario dell'Amministrazione: creare opportunità e costruire un futuro più inclusivo per tutti.