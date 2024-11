A Corato si parla del mandorlo: appuntamento domani a Torre di Neglie

Venerdì 29 novembre presso Torre di Neglie a Corato si conclude "Il sistema della Conoscenza", un ciclo di incontri informativi realizzati del GAL Le Città di Castel del Monte con l'intento di innovare e qualificare le principali filiere agricole e agroalimentari del territorio andriese e coratino.L'ultimo incontro, intitolato "Mandorlo: Innovazione e competitività nei territori del GAL" si terrà domani alle ore 16.30 all'interno dell'azienda agricola Torre di Neglie e toccherà il comparto comparto mandorlicolo pugliese, per tanto tempo trascurato e che ha visto, invece, negli ultimi anni una forte crescita delle superfici, con realizzazione di impianti moderni e irrigui. Diverse sono le ormai rinomate varietà pugliesi, come la Filippo Cea, la Genco e la Tuono, a cui si affiancano nuove varietà (Guara, Soleta, Belona, Avior e altre) alcune, peraltro, adatte a colture ad alta densità. Il settore mandorlicolo, inoltre, ben si presta ad una filiera che interessa il mercato dolciario, nonché quello cosmetico, con interessanti spazi di mercato.Saranno questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati durante l'ultimo incontro del progetto informativo attuato del GAL Le città di Castel del Monte e finanziato dall'Intervento 5.1 – SSL GAL Le Città Di Castel Del Monte, PSR Puglia 2014-2020, Sottomisura 19.2, che aveva come obiettivi di porre al servizio del sistema produttivo nuove e più adeguate opportunità informative e di trasferire conoscenze."Si conclude così un percorso di stimolo e crescita per gli operatori economici del territorio, realizzata anche grazie al supporto scientifico del dott. Luigi Tedone dipartimento DiSSPA Università di Bari e del professore ordinario di chimica analitica Maurizio Quinto dell'Univesità di Foggia, che ha favorito il trasferimento di conoscenza conoscenze accademiche– ha dichiarato Michelangelo De Benedittis, presidente del GAL Le Città di Castel del Monte.