GAL Le città di Castel del Monte organizza un incontro sul settore zootecnico a Corato

pressoa Corato, si terrà un incontro informativo dedicato al settore zootecnico organizzato dal GAL Le Città di Castel del Monte nell'ambito del ciclo di incontri denominati "Il sistema della conoscenza"."In Puglia, Il settore zootecnico assume un ruolo importante nello sfruttamento delle aree marginali, dove talvolta rappresenta, anche se con una tendenza inesorabile alla riduzione, una fonte di reddito insostituibile per la mancanza di alternative produttive. Le aziende zootecniche costituiscono importanti presìdi per la salvaguardia delle razze locali dai quali si ottengono prodotti caseari, carnei e derivati tipici di pregio, le cui proprietà nutrizionali ed organolettiche sono indissolubilmente legate al territorio" ha dichiarato Michelangelo De Benedittis, presidente del Gruppo di Azione Locale di Andria e Corato.Le diverse fasi di interesse nella filiera carne, che comprendono le strategie alimentari e le tecnologie produttive, il benessere animale, l'industria di macellazione, i controlli di igiene e sicurezza alimentare, le tecnologie alimentari, le modalità di conservazione, la commercializzazione e la valorizzazione gastronomica dei prodotti carnei, presenta punti di forza e di debolezza che saranno affrontati nel convegno dal titolo "", che si terrà domani con relatori delle Università di Bari e di Foggia. Al termine dell'iniziativa, verranno presentati i risultati del progetto di ricerca "INNOPLUS" con degustazione di carni ottenute da animali in regime di alimentazione controllata.Si allega programma dettagliato della iniziativa.