Corato regolarizza le strade private a uso pubblico: un passo storico per la città

Con la Delibera di Giunta n. 94 del 16 maggio 2025, il Comune di Corato compie un passo storico nella gestione urbana, avviando per la prima volta un percorso strutturato per la regolarizzazione e l'acquisizione gratuita delle cosiddette strade private a uso pubblico. Si tratta di vie, marciapiedi, parcheggi e spazi formalmente privati, ma da oltre vent'anni utilizzati quotidianamente dalla cittadinanza, come vere e proprie strade pubbliche.Questa anomalia giuridica, rimasta irrisolta per decenni, ha causato disagi concreti per i residenti: il Comune, non essendo proprietario formale di queste aree, non poteva effettuare interventi di manutenzione, riqualificazione o pubblica illuminazione, lasciando molte zone in una condizione di abbandono.Oggi, per la prima volta, l'Amministrazione si dota di uno strumento concreto per superare definitivamente questo problema, riconoscendo la funzione pubblica di queste aree e restituendo loro dignità urbana, servizi e piena tutela amministrativa. La delibera si fonda su normative chiare e consolidate: l'art. 31 della Legge 448/1998 e l'art. 6 della Legge Regionale Puglia 26/2020, che consentono ai Comuni di acquisire gratuitamente aree private destinate da oltre vent'anni all'uso pubblico.L'impegno era già stato assunto nel programma di governo e ha trovato prima attuazione, sin da inizio mandato, attraverso incontri con cittadini e amministratori di condominio e l'avvio di una ricognizione delle situazioni più critiche, il tutto meticolosamente curato dall'assessore all'urbanistica tracciando, così, le basi per l'azione odierna, incardinata presso l'Ufficio Patrimonio, a cura del dirigente Ing. Antonio Cacosso.La delibera prevede la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai proprietari delle aree interessate, che potranno aderire volontariamente alla cessione gratuita. Il Comune, dopo l'istruttoria di ciascuna istanza di cessione pervenuta proporrà, ove possibile, al Consiglio Comunale l'acquisizione al patrimonio comunale. La delibera di acquisizione adottata dal Consiglio Comunale comporterà l'inserimento delle strade nel demanio stradale comunale. Questa operazione permetterà finalmente all'Ente di intervenire direttamente sulle strade oggi escluse dai piani di manutenzione, migliorando decoro urbano, sicurezza e qualità della vita nei quartieri coinvolti. Allo stesso tempo, si avvia un processo di riordino catastale e di semplificazione amministrativa, con effetti positivi anche per i cittadini sul piano delle successioni, compravendite e accesso ai servizi.