Corato rende omaggio a Papa Francesco: bandiere a mezz'asta e ricordo del suo messaggio di pace

Corato si unisce al cordoglio mondiale per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta all'età di 88 anni. Il Comune ha espresso il suo profondo rispetto e tributo al Pontefice, ricordando il suo messaggio di "disarmo, accoglienza, ecologia integrale, misericordia e speranza"."Adesso tocca a noi continuare il tuo percorso. Grazie Papa Francesco", ha dichiarato il Comune a nome della città. In segno di lutto, le bandiere del Palazzo di Città sono state poste a mezz'asta, simbolo di rispetto e memoria per il Pontefice.