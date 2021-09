Corato saluta don Gianni Cafagna, da oggi parroco a Bisceglie

Si terrà oggi, 16 settembre, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo alle ore 19.30, l'immissione canonica di don Gianni Cafagna in qualità di parroco nella Parrocchia San Silvestro a Bisceglie.Don Gianni lascia quindi la parrocchia do San Giuseppe a Corato dove lo scorso 7 settembre ha festeggiato, insieme alla comunità parrocchiale di San Giuseppe, il 25° anniversario di sacerdozio ringraziando il Buon pastore per aver guidato la comunità con zelo, dedizione, passione e moralità di vita per 15 anni. Un momento solenne e commosso che ha visto anche il suo saluto alla parrocchia per assumere il nuovo incarico di parroco presso la Parrocchia di San Silvestro in Bisceglie.Don Gianni Cafagna è nato a Barletta il 4 giugno 1969. Ha sentito i primi germi della vocazione al sacerdozio nella Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di Barletta e li ha sviluppati presso la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli della stessa città.Nel 1988, l'Arcivescovo del tempo, Mons. Giuseppe Carata, lo ha inviato nel Seminario Arcivescovile di Bari per un periodo di discernimento vocazionale.Nel 1989 consegue il diploma scolastico di Analista Contabile e nel settembre dello stesso anno entra nel Seminario Regionale di Molfetta per effettuare gli studi in filosofia e teologia. Dal settembre 1994 è animatore presso il Seminario Minore Arcivescovile di Bisceglie fino al Settembre del 1997.Il 7 settembre 1996 è ordinato presbitero, presso la Con-Cattedrale di Barletta, per l'imposizione delle mani di Mons. Carmelo Cassati. Da allora ha ricoperto i seguenti incarichi: dal 1997 al 2000, vicario parrocchiale presso la Parrocchia di San Silvestro in Bisceglie; dal settembre 2000 all'agosto 2004 Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia di San Giuseppe in Trani; dall'agosto 2004 Amministratore Parrocchiale e poi collaboratore fino al giugno 2005 della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Trani; dal settembre 2000 al 31 agosto 2006 Responsabile del Settore Diocesano di Pastorale Giovanile e Cerimoniere del Capitolo Cattedrale di Trani.In questi anni è stato altresì Rettore della Chiesa di San Michele e del Santuario di santa Maria di Colonna entrambi in Trani, Padre Spirituale della Confraternita di san Michele Arcangelo e cappellano delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo sempre in Trani; dal 1 settembre 2005 al 31 agosto 2006 è Segretario della Segreteria Pastorale della Diocesi.Don Gianni, durante gli anni in cui è stato Responsabile della Pastorale Giovanile ha realizzato due eventi storici: la missione diocesana giovani per i giovani (2003-2005) e il sinodo dei giovani (2005-2006).Attività che ha svolto che dedizione, spirito dì umiltà e fraternità. Inoltre, facendosi carico di tante problematiche che via via gli si presentavano e che ha risolto nel silenzio e sacrificio personale, è riuscito a realizzare la Casa parrocchiale, suo grande sogno oltre che della intera comunità, perché questo gli permetteva di organizzare l'oratorio: luogo in cui i giovani, in modo particolare ,possono crescere con attività non solo pastorali, ma anche ludiche, sportive e culturali, obiettivo a lui caro e che ha perseguito con determinazione affinché i ragazzi vivessero la fede con gioia sotto la sua guida.