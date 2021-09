Corato scende in piazza perchè Tené torni a casa

La piccola Tené Mane manca dalla sua casa e dalla sua famiglia da più di un mese. Era il 27 agosto quando Tening Mane è stata sottratta dalla famiglia a cui era stata affidata dall'età di 5 mesi.A portarla via con sé la madre biologica - che l'aveva lasciata al padre biologico trasferendosi fuori città - durante un incontro presso la stazione centrale di Bari: si era allontanata con la bambina chiedendo di potersi recare in un bar a comprarle delle patatine.Da allora non si hanno più notizie della bambina e da allora il padre Ibrahima e la signora Luciana Tedeschi e sua figlia Angela Quatela, a cui era stata affidata, continuano a cercare Tené facendo appello affinchè la piccola di due anni e mezzo possa far ritorno all'affetto e alle cure della famiglia coratina.Un appello che domenica 3 ottobre vuol diventare la richiesta di intervento e aiuto alle istituzioni da parte di un'intera città.In Piazza Marconi, alle ore 10.00 si terrà infatti una manifestazione, alla presenza anche del sindaco Corrado De Benedittis, "per far rumore", per chiedere agli organi competenti di fare il massimo per riportare la piccola Tené a casa. "Più siamo e più riusciremo a far arrivare il nostro grido di aiuto alle istituzioni. Rivogliamo Tené a casa".