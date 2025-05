Una seconda vita per gli oggetti corato celebra la festa del riuso

Appuntamento questa mattina a partire dalle ore 10:00 in piazza Vittorio Emanuele il quarto appuntamento con la Festa de Riuso.Un evento organizzato dalla Sanb, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani nei comuni di Terlizzi, Ruvo, Bitonto e Corato.Una domenica dedicata alla condivisione di oggetti non più utili a se stessi ma riutilizzabili da altri, evitando così di terminare il ciclo di vita in una discarica. "Dai una seconda vita alle cose che non usi più" è lo slogan della "Festa del riuso" promossa da Sanb.In piazza Vittorio Emanuele dalle ore 10:0 alle ore 14:00, saranno allestite varie postazioni dove i cittadini potranno donare oggetti in buono stato, giocattoli, libri, piccoli elettrodomestici, utensili, piccoli mobili è tutto ciò che potrebbe avere una seconda vita.Durante la manifestazione si svolgeranno attività di laboratorio di riuso, percussioni non convenzionali con musicisti che si esibiranno utilizzando strumenti alternativi come secchi di latta, vecchi pc, tubi e altri materiali di recupero, trasformando il riuso in una vera e propria forma d'arte.Lo show cooking, con ingredienti "poveri" alla scoperta di vecchi sapori con alimenti semplici e sostenibili, infine distribuzione di gadget ecosostenibili con piccoli regali realizzati con materiale di riciclo per portare con sè un ricordo di questa giornata.