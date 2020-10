Coronavirus, 59 casi a Corato. Riunito il COC. De Benedittis: «Forti controlli e divieto tassativo di assembramenti»

Arriva dal sindaco l'ufficialità dei numeri relativi ai casi di contagio da Coronavirus nella nostra città. Il dato è ben peggiore di quello che riportavamo nella mattinata di oggi.Le persone attualmente positive nella città di Corato sono 59 di cui cinque sono ricoverate in ospedale.Il sindaco ha convocato il Comitato Operativo Comunale in mattinata. Dalla riunione è emersa l'esigenza di intensificare i controlli relativi all'osservanza delle disposizioni del decreto del presidente del consiglio dei mnistri«In mattinata si è svolta riunione del COC (Centro Operativo Comunale). In arrivo, forte intensificazione dei controlli: mascherine, divieto tassativo di assembramenti, rispetto degli orari imposti dal Dpcm.Chi trasgredisce rischia pesanti sanzioni. Al momento, è mia intenzione, condivisa col COC, non ricorrere alla chiusura delle piazze e del mercato settimanale. Voglio garantire il funzionamento della città e soprattutto delle attività commerciali. Però, ciò sarà possibile se manteniamo sotto controllo la curva dei contagi. Di qui, l'obbligo tassativo di rispettare le restrizioni e usare i dispositivi di sicurezza» ha scritto il sindaco su Facebook.