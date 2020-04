Coronavirus, a Corato nessun aumento di casi di positività

Nessun nuovo caso di positività al coronavirus si registra nella città di Corato.È quanto emerge dall'ultima comunicazione ufficiale del Comune, con la quale si illustrano anche le attività svolte dal centro operativo comunale di protezione civile presieduto dal commissario straordinario.Prosegue costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei "casi contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.La situazione non deve tuttavia far abbassare la soglia di attenzione, anzi è opportuno continuare ad osservare le misure di prevenzione.dello stato delle attività, già previste nelle precedenti riunioni e a cui è stato dato seguito, ed in particolare dell'adozione delle Ordinanze Commissariali con cui è stata disposta la "chiusura ai visitatori del cimitero comunale e della villa comunale di via Sant'Elia, fino al 03.05.2020", e la "chiusura temporanea dell'attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici effettuata in appositi locali, fino al 03.05.2020".A tutt'oggi continua la radicale pulizia delle strade e lo sfalcio della vegetazione spontaneaE' proseguita anche oggi la distribuzione dei buoni spesa comunali agli aventi diritto. I beneficiari ammessi risultano al momento pari a 138 per un importo complessivo erogato di € 53.780,00.Continuainoltre l'erogazione di generi alimentari, come previsto dal progetto #AIUTACIADAIUTARE in sinergia con la CARITAS e l'A.I.C. ( Associazione Imprenditori Coratini ).A tal fine prosegue costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei "casi contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.