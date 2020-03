Coronavirus, il nuovo modello di autocertificazione dal 26 marzo

Modulo autocertificazione 26 marzo Documento PDF

Con l'entrata in vigore, da oggi 26 marzo, del nuovo decreto sulle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nei giorni scorsi, cambia anche il modulo di autocertificazione per gli spostamenti (scaricabile in calce).Nel nuovo modulo, in cui va specificato di essere a conoscenza delle disposizioni del decreto del 25 marzo, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo, viene inserita una nuova clausola riguardante gli spostamenti interregionali.È necessario, infatti, dichiarare di essere a conoscenza anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni da e verso cui ci si sposta, solo e soltanto per comprovati motivi di necessità (lavoro, salute, urgenza).«Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini» - ha dichiarato il capo della Polizia Franco Gabrielli intervistato su SkyTg24.