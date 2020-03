Coronavirus, il sindaco di Ruvo abbraccia Corato: «Solidarietà fratelli»

Ogni caso di positività registrato nei singoli comuni è un caso che sconvolge l'intero territorio.Ieri è toccato anche a Corato prendere atto della positività al test di un concittadino. Il virus, si sa, non conosce confini territoriali, non si ferma dinanzi ad un cartello stradale. Non guarda in faccia nessuno.Per questo è ancor più necessario fare in modo che possa entrare a contatto con noi e l'unico strumento che noi abbiamo per difenderci è restare in casa, in un luogo protetto, ed evitare contatti con chiunque se non per assoluta necessità.In questi momenti di enorme difficoltà le attestazioni di vicinanza e solidarietà sono fondamentali per reagire. E per questo il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco ha voluto manifestare la vicinanza dell'intera comunità ruvese a quella coratina.«Solidarietà ai fratelli Coratini e la mia vicinanza alla commissaria Schettini in questo momento difficile. Coraggio, Ruvo è con voi!» ha scritto Chieco pubblicando l'immagine del nostro stemma, il cuore fra le torri. Quel cuore che, ora più che mai, deve essere il nostro grande punto di riferimento.