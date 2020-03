Coronavirus, ritiro dei farmaci con numero di ricetta e tessera sanitaria

In questo periodo di emergenza coronavirus, in cui viene adottata ogni misura di prevenzione e di contrasto alla creazione degli assembramenti, cambiano anche le modalità con cui è possibile acquistare i farmaci di cui si necessita senza prima procurarsi la ricetta cartacea dal proprio medico curante.Per ritirare i farmaci in farmacia, infatti, basta richiedere al proprio medico il solo numero di ricetta elettronica (NRE) del farmaco di cui si ha bisogno e farselo inviare tramite email, sms, Whatsapp o altro sistema di messaggistica.Ci si può, poi, recare in farmacia presentando la propria tessera sanitaria e mostrando al farmacista il numero di ricetta elettronica comunicato dal medico, senza aver bisogno di disporre di copia del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, la cosiddetta "ricetta bianca".Da mercoledì 25 marzo, inoltre, chi ha già attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, cioè la raccolta di dati e documenti sanitari relativi ad una persona, potrà presentarsi in farmacia con la sola tessera sanitaria.Chi non lo ha ancora attivato può richiedere l'apertura del proprio Fascicolo Elettronico al proprio medico oppure registrarsi autonomamente sul portale Pugliasalute con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) al link https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/infofse