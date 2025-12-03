Quattro appuntamenti per gli Open Day al liceo "Oriani” di Corato

Sarà possibile visitare gli ambienti scolastici e i laboratori, dialogare con studenti e docenti dell’Istituto

domenica, 14 dicembre dalle 11,00 alle 13,00

giovedì, 15 gennaio dalle 18,30 alle 20,30

domenica, 25 gennaio dalle 11,00 alle 13,00

Giovedì 4 dicembre dalle ore 18,30 alle ore 20,30 in via S. Faustina 1 ilapre le sue porte, per il suo primo Open Day, agli studenti di III anno di Scuola Secondaria di I Grado e ai loro genitori, per presentare la propria Offerta Formativa: saranno, infatti, illustrati gli indirizzi di studio che da oltre vent'anni consentono agli Orianini di personalizzare il proprio percorso formativo e culturale, e i progetti scolastici ed extrascolastici che connotano e arricchiscono l'attività didattica.Sarà, inoltre, possibile visitare gli ambienti scolastici e i laboratori, dialogare con studenti e docenti dell'Istituto e, per i ragazzi interessati, svolgere attività laboratoriali di lingue classiche, matematica e fisica, scienze, inglese, scienze umane, diritto.Gli appuntamenti a seguire si terranno: