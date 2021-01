Covid 19, attivato il servizio di assistenza domiciliare

L'Ambito Territoriale n° 3 (costituito dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi) ha attivato il "Servizio di Assistenza Domiciliare Straordinario COVID-19" per rispondere, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, ai bisogni assistenziali primari dei cittadini disabili e anziani non autosufficienti in quanto risultati positivi al virus SARS-COV-2 o in isolamento precauzionale (perchè in attesa dell'esito del tampone) o in quarantena perchè contatti stretti di persone accertate positive al virus SARS-COV-2.Il fornitore del Servizio sarà la Cooperativa Sociale "Solidarietà" la quale garantirà il rispetto di tutte le norme, i protocolli e le disposizioni per prevenire il contagio da COVID-19. Tutti gli operatori socio-sanitari (O.S.S.) che si recheranno a domicilio saranno dunque dotati dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di sanificazione personale ed ambientale che saranno necessari all'espletamento del servizio in sicurezza.Le prestazioni che verranno erogate riguarderanno l'igiene e la cura della persona e l'aiuto domestico (riordino del letto e della stanza, pulizia e sanificazione dei servizi igienici, rimozione rifiuti).Per richiedere l'attivazione del Servizio sono previste due modalità:1) il cittadino, in condizioni di non autosufficienza e posto in isolamento o quarantena, può contattare direttamente o tramite un familiare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza all'interno dell'Ambito;2) il Medico di Medicina Generale (MMG) segnala all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del Suo paziente la necessità di attivazione del Servizio.I riferimenti da contattare sono i seguenti:Comune di CoratoUfficio Servizi Sociali – Assistente Sociale – dott. Carmine Desario – 080/9592402Comune di Ruvo di PugliaUfficio Servizi Sociali – Assistente Sociale – dott.ssa Angela Maria D'Amato – 080/9507417Comune di TerlizziUfficio Servizi Sociali – Assistente Sociale - dott.ssa Nicoletta Amendolagine – 080/3542085È attivo inoltre un recapito telefonico di pronta reperibilità della ditta esecutrice: 3480743371Il costo del Servizio è a totale carico dell'Ambito Territoriale."Non è stato semplice dar vita a questo servizio sperimentale per due ragioni: non esistevano delle procedure standard replicabili; è stato difficile trovare cooperative ed operatori disposti a rischiare. - scrivono in una nota l'Assessore alla Politiche Sociali Felice Addario e il Sindaco Corrado De Benedittis -Grazie al lungo e duro lavoro svolto in collaborazione con il DSS BA-02, l'assessore Monica Montaruli (Ruvo di Puglia) e il consigliere delegato Francesco Barione (Terlizzi), siamo oggi contenti di presentare alla Città questo strumento utile ad affrontare in modo molto concreto uno dei disagi personali e famigliari più drammatici che stanno capitando in quest'emergenza."