Covid-19, la proposta dei sindaci: «Chiudere i centri commerciali nel weekend»

Negli ultimi giorni il continuo aumento di casi sta portando il Governo a valutare altre soluzioni per contenere il diffondersi della pandemia. Tra le proposte presentate al tavolo ce n'è una che viene dai sindaci d'Italia, rappresentati dal sindaco di Bari, Antonio Decaro. La richiesta sarebbe quella di chiudere i centri commerciali durante i fine settimana.Stando a quanto riporta Ansa, Decaro avrebbe dichiarato che: «È in quei giorni che si concentra l'affluenza e, anche in seguito alle chiusura degli sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar, è lì che si sposta il flusso di chi trova chiuse tale attività».Inoltre, i sindaci avrebbero misure chiare e facilmente comprensibili dai cittadini, e magari legate a criteri trasparenti come l'aumento o la diminuzione dell'indice Rt.