Covid a Corato, l'analisi dei dati dell'ultiima settimana di luglio

Un calo inesorabile. Sono 298 i nuovi contagi da Covid registrati sul territorio di Corato nell'ultima settimana di luglio (ovvero da lunedì 25 a domenica 31). I dati forniti dall'Asl di Bari certificano una costante discesa rispetto ai 357 casi rilevati dal 18 al 24 luglio ed ai 484 verificatisi dall'11 al 17 luglio.Il virus arretra e riduce la sua capacità di diffusione in virtù della capillare opera di vaccinazione effettuata in questi mesi: sono 114108, in tutto, le somministrazioni effettuate a Corato, ripartite fra 41087 prime dosi, 39672 seconde dosi, 30894 terze dosi e 2455 quarte dosi.