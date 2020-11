Covid, il sindaco chiude tutte le scuole. C'è l'ordinanza

Le attività in presenza in tutte le scuole di Corato è sospesa. Lo ha disposto il sindaco di Corato Corrado De Benedittis.Una decisione presa per limitare al massimo il rischio contagi nella città di Corato e a tutela della salute pubblica.Un provvedimento, ha spiegato il sindaco, che non può rimanere a se stante e che fa parte di una serie organica di provvedimenti che saranno assunti a breve anche per limitare assembramenti.L'attività didattica in presenza è sospesa dal 9 novembre al 14 novembre.