Covid, in Puglia contagi in calo ma troppi ricoveri: si va verso la riconferma della zona rossa

La Puglia dovrebbe restare zona rossa. E' questa la sensazione alla luce degli ultimi dati del monitoraggio del Ministero della Salute. Nonostante i contagi sono diminuiti rispetto alla scorsa settimana, resta ancora alta la pressione sugli ospedali della regione. La percentuale dei posti occupati nelle Terapie intensive è al 47%, 17 punti in più rispetto alla soglia critica fissata dal Ministero della Salute. Occupato il 50% dei posti letto nell'area medica, 10 punti in più rispetto alla soglia critica.I dati sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che firmerà le ordinanze.