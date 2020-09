Covid, Perrone: «Sono negativo al tampone»

Anche il candidato sindaco del centrodestra di Corato, Luigi Perrone, si è sottoposto al test per rilevare l'eventuale contagio al Covid 19, registrando un esito negativo.Lo ha comunicato lo stesso Perrone, a poche ore dalla diffusione della notizia della positività al virus del candidato governatore Fitto.«Apprendo con rammarico, della positività al Covid 19 dell'amico Raffaele Fitto e di sua moglie, ai quali auguro una rapida guarigione.Al fine di tranquillizzare, quanti mi hanno seguito sin qui in questa avvincente campagna elettorale e a tutte le persone che ho incontrato in questi ultimi giorni, voglio comunicare che martedì 22 settembre ho effettuato il tampone presso struttura convenzionata Asl, il cui referto è risultato negativo» ha riferito Perrone