Perrone-De Benedittis, sarà ballottaggio

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre gli elettori coratini dovranno tornare ai seggi per scegliere il loro Sindaco, nel ballottaggio cui parteciperanno. Questa la sintesi del primo turno di tornata amministrativa.L'ex primo cittadino e già parlamentare, alla testa della coalizione di centrodestra, è accreditato poco sotto il 38% mentre il candidato del centrosinistra, sostenuto anche dal Partito Democratico, è dato fra il 35 e il 36 per cento. Più staccato, invece,, che oscilla intorno al 24%. Fuori dai giochi il pentastellato, che allo stato attuale delle cose rischierebbe di essere escluso dalla massima assise cittadina in virtù di un consenso che varia dal 2 al 3 per cento.