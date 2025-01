Creatività e Innovazione al liceo artistico Federico II Stupor Mundi

L'indirizzo Design Ceramica è uno dei sette indirizzi del Liceo artistico Federico II Stupor Mundi di Corato eccellenza tra i liceo artistici del territorio pugliese.Il percorso Design Ceramica rappresenta un'opportunità unica per unire tradizione e innovazione, sviluppando competenze tecniche, artistiche e digitali all'interno di un settore in continua evoluzione.Questa disciplina forma gli studenti a progettare e realizzare manufatti ceramici attraverso un processo che integra creatività, artigianato e tecnologia.Gli studenti acquisiscono competenze fondamentali per:Progettare manufatti ceramici originali, esplorando forme, colori e texture.Utilizzare strumenti di progettazione tradizionali e digitali, come schizzi manuali, modellazione fisica e software avanzati.Gli strumenti digitali, come Rhinoceros e AutoCAD, rivestono un ruolo cruciale, consentendo di creare modelli tridimensionali precisi e simulare le caratteristiche finali degli oggetti, offrendo una visione contemporanea del Design. Grazie a queste tecnologie, gli studenti possono:Sperimentare forme complesse e soluzioni innovative.Simulare il comportamento dei materiali.Preparare i file per la produzione tramite tecnologie come la stampa 3D.L'indirizzo non si limita alle attività interne, ma si collega strettamente con il tessuto culturale e imprenditoriale del territorio, offrendo agli studenti esperienze pratiche e stimolanti. Tra le principali collaborazioni:Associazioni culturali e artistiche: Partecipazione a mostre, eventi e concorsi, che valorizzano e stimolano la creatività degli studenti e offrono visibilità al loro talento.Partenariati imprenditoriali: Progetti condivisi con aziende del settore per la realizzazione di prodotti innovativi e funzionali.Progetti scolastici interdisciplinari: Che coinvolgono anche altre aree di studio, promuovendo una visione integrata e collaborativa.PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento): Gli studenti hanno l'opportunità di svolgere stage e tirocini presso laboratori, studi di design, Accademie di Belle Arti, Università, offrendo agli studenti un'ampia gamma di opportunità per sviluppare competenze avanzate e prepararsi per il futuro accademico e professionale.