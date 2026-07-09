Scaringella risponde a Fratelli d’Italia: «Resto all’opposizione, ma non sarò ostaggio delle polemiche»
Scaringella risponde a Fratelli d’Italia: «Resto all’opposizione, ma non sarò ostaggio delle polemiche»
Politica

Scaringella risponde a Fratelli d’Italia: «Resto all’opposizione, ma non sarò ostaggio delle polemiche»

La nota del consigliere comunale, Vito Scarringella

Corato - giovedì 9 luglio 2026 14.08 Comunicato Stampa
"Prendo atto del comunicato di Fratelli d'Italia e delle parole utilizzate nei miei confronti. Rispondo con serenità, perché non ho nulla da nascondere e perché ritengo che la politica, soprattutto dopo una campagna elettorale, debba tornare a occuparsi dei problemi veri della città. Ribadisco quanto già dichiarato: il mio voto per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale non è stato un sostegno politico alla maggioranza, né rappresenta un cambio di collocazione. Sono stato eletto tra i banchi dell'opposizione e lì resterò, con libertà, coerenza e senso di responsabilità".

"Sono stato il consigliere comunale più suffragato della coalizione di centrodestra. Questo dato non lo considero un titolo personale, ma una responsabilità verso tanti cittadini che mi hanno chiesto di rappresentarli con serietà, autonomia e concretezza. Chi vuole trasformare un voto istituzionale in un processo politico è libero di farlo. Io, però, non intendo farmi trascinare in una polemica fatta di battute, sospetti e insinuazioni".

"Non esiste alcun patto, non esiste alcun accordo, non esiste alcuna disponibilità a fare da stampella a nessuno. Esiste, invece, una cosa molto più semplice: la volontà di esercitare il mio ruolo di consigliere comunale nell'interesse di Corato, senza pregiudizi e senza ordini di scuderia. Mi meraviglia, però, che ancora oggi si continui a confondere la fermezza con l'aggressività e l'opposizione con la polemica permanente. Questo modo di fare politica non ha prodotto grandi risultati. Anzi, ancora una volta abbiamo consegnato la città al centrosinistra".

"Su questo il centrodestra dovrebbe avere il coraggio di fermarsi, farsi delle domande e darsi delle risposte. Probabilmente bisogna aprire una fase nuova, se si vuole davvero riconquistare la fiducia della città. Una fase più costruttiva, più concreta, meno legata agli schemi del passato e più attenta ai bisogni reali dei cittadini. Essere opposizione non significa votare sempre contro a prescindere. Significa controllare, proporre, denunciare quando serve e riconoscere, quando accade, ciò che può essere utile al corretto funzionamento delle istituzioni".
"La mia opposizione sarà netta, attenta e libera. Sarà dura quando l'amministrazione sbaglierà. Sarà propositiva quando ci sarà da lavorare su temi concreti. Sarà sempre dalla parte dei cittadini, non delle convenienze di partito. Ai cittadini non interessano le formule ad effetto. Interessano le strade, il lavoro, le imprese, lo sport, il sociale, i servizi, la sicurezza, il futuro dei propri figli".

"Questo è il terreno su cui intendo misurarmi. Non sulle etichette. Non sulle allusioni. Non sulle polemiche interne al centrodestra. Rispetto Fratelli d'Italia e rispetto tutti gli alleati con cui ho condiviso una parte del percorso elettorale. Ma il rispetto non può trasformarsi in obbedienza cieca, né l'opposizione può diventare una recita permanente in cui si dice no anche quando è possibile compiere un gesto di responsabilità istituzionale".

"Io rispondo ai cittadini che mi hanno eletto, non alle logiche di appartenenza. E a quei cittadini dico una cosa semplice: continuerò a fare opposizione. Controllerò ogni atto dell'amministrazione. Denuncerò ciò che non va. Porterò proposte concrete. E voterò sempre secondo coscienza, nell'interesse esclusivo di Corato. Perché la campagna elettorale è finita".
  • Fratelli d'Italia
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