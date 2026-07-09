Legambiente (repertorio)
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Vita di Città

Al via "Orizzonti d'estate": il ricco cartellone di Legambiente Corato

Incontri, laboratori e dibattiti per promuovere sostenibilità, cittadinanza attiva e una corretta cultura dell'informazione

Corato - giovedì 9 luglio 2026 Comunicato Stampa
Custodire la bellezza del territorio, promuovere una transizione ecologica partecipata e favorire una nuova cultura civica fondata sul rigore dell'informazione. È questa la visione che ispira "Orizzonti d'estate: lo sguardo oltre, l'impegno qui", la rassegna estiva promossa dal Circolo Legambiente "A. Vassallo" di Corato in collaborazione con Legambiente Puglia.

Il cartellone propone un fitto itinerario di incontri pubblici, momenti di approfondimento e iniziative all'aria aperta, pensati per accompagnare la comunità verso una maggiore consapevolezza ambientale, sociale e culturale.

Il Programma degli Eventi

Cittadinanza attiva e nuove generazioni: "Cento Strade per Giocare"
Ampio spazio è dedicato ai più giovani con la storica iniziativa di sensibilizzazione ecologica nei contesti parrocchiali cittadini. Guidati dai volontari del Servizio Civile del Progetto Monitor, bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività ludiche all'aperto realizzate esclusivamente con materiali semplici e di riuso, riscoprendo il valore della condivisione e della sostenibilità. Dopo i primi appuntamenti di giugno, i laboratori proseguiranno a luglio con due nuove tappe: il 9 luglio presso la parrocchia del Sacro Cuore e il 14 luglio alla parrocchia della Sacra Famiglia.

Transizione energetica, informazione e contrasto al greenwashing
Il cuore del dibattito culturale si svilupperà in Piazza Vittorio Emanuele con due appuntamenti di rilievo, entrambi in fase di accreditamento dall'Ordine dei Giornalisti* ai fini della formazione deontologica.

Il 27 luglio (ore 18.30) si terrà la presentazione del volume Viaggio con un topolino impertinente di Cosimo Forina, che dialogherà con il professor Giovanni Capurso sotto l'introduzione di Giuseppe Faretra.

Il 31 luglio (sempre alle ore 18.00) sarà la volta dell'incontro pubblico "L'energia è di tutti: transizione energetica, territori e doveri dell'informazione tra rigore tecnico e contrasto al greenwashing". Il focus sarà dedicato alle sfide energetiche e al ruolo dei media nel contrastare le derive della disinformazione ambientale. Al dibattito interverranno l'economista Annamaria Fiore, l'architetta ed esperta di sostenibilità Daniela Petrone, la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo, la direttrice di Ambient&Ambienti Lucia Schinzano e Giuseppe Faretra, giornalista e presidente del Circolo Legambiente locale.

Cultura della pace, mobilità sostenibile e valorizzazione dell'Alta Murgia
La seconda parte della rassegna sposterà l'attenzione sulla mobilità dolce, sulla tutela del patrimonio naturale dell'Alta Murgia e sui temi della pace, tracciando un percorso ideale verso la marcia Gravina-Altamura del prossimo 24 ottobre.

Il primo appuntamento è fissato per il 23 agosto (ore 7.30, con ritrovo in Piazza Cesare Battisti) per la decima edizione della tradizionale ciclopasseggiata "Pedalando con i Santi", un momento collettivo per riscoprire il territorio a ritmo lento.

Il 10 settembre (ore 18.00) in Piazza Vittorio Emanuele con il panel "Alta Murgia, laboratorio di transizione e pace. Il ruolo dei media e dei cittadini per una nuova cultura civica", anch'esso accreditato ODG. Attorno al tavolo siederanno Laura Marchetti (docente di Pedagogia interculturale e Antropologia presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria), Daniela Salzedo, Vito Micunco (portavoce del Comitato per la Pace della Provincia di Bari), Michela Di Trani (giornalista e presidente regionale UCSI Puglia), Giovanni Capurso (membro di Pax Christi Nazionale) e Giuseppe Faretra.

«"Orizzonti d'estate" non è semplicemente un calendario di appuntamenti, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Vogliamo invitare la comunità a guardare al futuro con uno sguardo nuovo, coniugando la concretezza dell'azione locale con una visione globale delle grandi sfide ecologiche e sociali del nostro tempo», afferma Giuseppe Faretra, giornalista e presidente del Circolo Legambiente "A. Vassallo" di Corato.

«In un'epoca segnata da profondi cambiamenti e da crescenti fenomeni di disinformazione, sentiamo il dovere di offrire alla città spazi di confronto autorevoli e accessibili. Vogliamo affrontare i temi della transizione ecologica ed energetica con rigore scientifico, fornendo ai cittadini gli strumenti per riconoscere e contrastare il greenwashing. Questo ampio cartellone nasce dalla sinergia con Legambiente Puglia e con gli Uffici Cultura e Comunicazioni Sociali e Pace, Lavoro e Salvaguardia del Creato dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Custodire la bellezza del territorio significa, prima di tutto, abitarlo con intelligenza, coraggio e spirito di comunità.»

La cittadinanza, le associazioni del territorio e gli operatori dell'informazione sono invitati a partecipare a tutti gli appuntamenti.
  • Legambiente Corato
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