Criminalità e sicurezza a Corato: l'associazione POLIS solleva le criticità del territorio

Durante l'incontro "Criminalità e sicurezza", svoltosi lo scorso 18 novembre presso la sede dell'Associazione politica POLIS, organizzato a seguito delle richieste di sostegno sul tema ricevute da numerosi commercianti ed operatori economici, sono emerse le forti e incontrovertibili criticità che minano il sereno esercizio delle attività commerciali e imprenditoriali coratine."La notevole insicurezza giornalmente percepita e i numerosi episodi delittuosi che portano la nostra Corato all'attenzione della "cronaca nera" locale e regionale, sono stati i punti salienti del dibattito tra la nostra Associazione e i numerosi operatori e cittadini intervenuti. Diversi sono stati gli interventi di alcuni esponenti della nostra Associazione, che dopo aver tracciato il quadro normativo nel quale un'Amministrazione Comunale può operare per garantire la Sicurezza Urbana, hanno messo in risalto che l'attuale stato di insicurezza diffuso e percepito dipende solo ed esclusivamente da precise ed incaute scelte politiche dell'Amministrazione De Benedittis", dichiarano i rappresentanti di POLIS Corato."Con le attuali regole finanziarie, infatti, oggi l'Amministrazione Comunale, che dispone di risorse di bilancio adeguate, può procedere ad assumere Agenti e Funzionari della Polizia Locale, potenziarne le strumentazioni, estendere i turni di servizio compreso quello notturno, attivare presidi fissi in zone strategiche della Città, ridare dignità al Corpo di Polizia Locale riorganizzandolo in Settore Autonomo con un Comandante che abbia autonomia funzionale e di risorse finanziarie e umane, oltre alla nomina di un Assessore al ramo"."Solo questione di Scelte politiche: l'Amministrazione in carica deve essere ritenuta l'unica responsabile di questo stato di cose, dato che preferisce destinare ingenti risorse del nostro Bilancio comunale ad altre attività e iniziative effimere, piuttosto che alla Sicurezza Urbana. Durante il dibattito è emersa l'attenuazione dei fenomeni di micro-criminalità proprio nel breve periodo in cui è stata garantita la presenza del presidio della Polizia Locale. L'amarezza è evidente in tutta la sua gravità da parte degli operatori economici, proprio per la netta percezione di solitudine nell'esercizio delle proprie attività, a causa della scarsa o, quasi, inesistente attenzione dell'Amministrazione Comunale al comparto produttivo"."Altri interessanti interventi, hanno sottolineato, a proposito delle scelte amministrative, che non sono ritenute condivisibili le notevoli risorse di Bilancio che saranno destinate al programma delle iniziative Natalizie e del Capodanno coratino, giudicate superflue ed inefficaci a produrre entrate, data la pessima reputazione della nostra Città nel Circondario. Diversi esercenti hanno sottolineato questo dato, lamentando una perdita vicina al 50% rispetto al passato della clientela proveniente dalle Città vicine, che oggi invece diserta le Vie cittadine proprio per la paura di subire atti di criminalità. Attualmente la percezione di sicurezza è estremamente bassa, tanto che la sera la Città è abitualmente deserta, in modo particolare il Corso e il Centro Storico cittadino, situazione che deve portare anche una più organica rivisitazione della ZTL, sia come orari di attivazione che di aree interessate"."L'Associazione politica POLIS è impegnata sin dalla sua costituzione al fianco dei commercianti ed operatori economici coratini, per portare avanti le loro istanze ed invita gli stessi, le altre forze politiche sensibili al tema e la cittadinanza ad essere presenti in altri incontri che a breve si organizzeranno, per raccogliere suggerimenti, idee e proposte da trasporre nel Programma amministrativo in vista delle elezioni comunali della primavera 2026. Ci impegniamo quindi, per ridurre insicurezze, timori, solitudine degli operatori economici e attuare una serie azioni tese a creare rete, sinergie e condizioni di maggior benessere, soprattutto per un settore che è forza trainante per l'economia e la vivibilità della nostra Città", così concludono i rappresentanti.