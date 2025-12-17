marionette
Il filo della tradizione una stella su Betlemme

Nel ricordo del Prof. Aldo Mosca, la magia delle marionette torna a incantare Corato

Corato - mercoledì 17 dicembre 2025
Si intitola "Una stella su Betlemme" lo spettacolo scelto per il prossimo Natale dalla nascente compagnia "Rinaldo in Campo – Aldo Mosca", ispirata all'allora compagnia Rinaldo in Campo realizzata dal compianto Prof. Aldo Mosca e attiva tra il 2003 e il 2012.
La rappresentazione, il cui testo e marionette sono stati realizzati dalProf. Aldo Mosca nel 2011, mostra l'intera Natività con le marionette a filo. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Quadratum nell'ambito delle iniziative di "Incanto - Natale a Corato 2025", gli spettacoli si terranno nell'auditorium del Liceo artistico "Federico II stupor mundi" il 20 dicembrealle 17.30 e alle 19.00. I biglietti (5 euro) sono in prevendita nella sede della Pro loco Quadratum. (080 8728008)
Lo spettacolo si articola in diversi quadri e comprende la promessa di matrimonio di Giuseppe e Maria, l'Annunciazione, l'apparizione dell'Angelo a Giuseppe, la taverna dove Giuseppe chiede invano ospitalità, l'incontro dei Re Magi, la reggia di Erode che ordina la strage degli innocenti, l'annuncio ai pastori mentre bivaccano intorno al falò sotto il cielo stellato, la grotta della Natività a Betlemme con l'arrivo dei Re Magi. La trama narrativa è articolata in modo da essere fruibile non solo dagli adulti, ma anche dai bambini.
