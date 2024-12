Corato, nasce l'associazione "Gli amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano"

È stata una serata traboccante d'amore quella del 22 dicembre. Presso la sala ricevimenti Borgo Sassi si è tenuta la cena sociale di presentazione dell'associazione "Gli amici di Nicola e del piccolo Luigi Mariano", nata dalla volontà e dalla tenacia di 10 sociq: Lucia De Palo, Nicla Giaconella, Giancarlo Consenti, Maurizio Bafunno, Cinzia Loiacono, Margherita Caputo, Nunzia Bucci, Adriana Zucaro, Laura Civita, Domenico De Palo.Nicola Civita e Luigi Mariano Musci, due vite esemplari e straordinarie, intrecciate da fili comuni, che tanto amore hanno seminato sul loro cammino terreno.Nel loro ricordo, l'associazione si dedicherá all'organizzazione di eventi culturali e sportivi volti a sensibilizzare e promuovere la raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari da cui entrambi erano affetti.Già i proventi dell'evento inaugurale sono stati devoluti all'Ospedale Oncologico "Giovanni Paolo II" di Bari ed al reparto di Pediatria Oncologica del Policlinico di Bari.Niente potrà mai cancellare il dolore per la perdita di Nicola e Luigi Mariano, ma quel dolore può e deve trasformarsi in speranza di vita per tante altre persone.